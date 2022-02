Festival di Sanremo 2022, terza serata in onda questa sera, giovedì 3 febbraio, a partire dalle 20.30, su Rai 1. Alla conduzione Amadeus, affiancato da Drusilla Foer. Questa sera ci sono le esibizioni di tutti e 25 i cantanti in gara dopo le suddivisioni nei primi due appuntamenti precedenti.

Sanremo 2022, terza serata 3 febbraio, Cantanti in gara

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Giusy Ferreri – Miele

Mahmood e Blanco – Brividi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Irama – Ovunque sarai

Fabrizio Moro – Sei tu

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Le Vibrazioni – Tantissimo

Dargen D’Amico – Dove si balla

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Noemi – Ti amo non lo so dire

Sangiovanni – Farfalle

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Rkomi – Insuperabile

Ana Mena – Duecentomila ore

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Aka7even – Perfetta così

Yuman – Ora e qui (Sanremo Giovani 2021)

Tananai – Sess0 occasionale (Sanremo Giovani 2021)

Matteo Romano – Virale (Sanremo Giovani 2021)

L’ordine delle esibizioni e la scaletta definitiva verrà ufficializzata durante la conferenza stampa di giovedì mattina, 3 febbraio 2022.

Sanremo 2022, terza serata 3 febbraio, chi vota stasera

Chi vota questa sera, nella terza serata di Sanremo 2022? Votano solo Demoscopica 1000 e pubblico a casa tramite Televoto, con un peso del 50% ciascuno. Classifica complessiva delle 25 canzoni in base alla media tra le percentuali complessive di voto ottenute nella terza Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Messa così pare non ci sia una classifica parziale che esprima solo il voto dei pubblici.

Sanremo 2022, terza serata 3 febbraio, ospiti

Ospiti: Cesare Cremonini, Roberto Saviano per un momento per i 30 anni della Strage di Capaci. Dalla nave Costa Toscana ci sono i Coma_Cose con Fiamme negli occhi.

Sanremo 2022, dove vedere la diretta tv e streaming

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2022.