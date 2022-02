Sanremo 2022 ha superato il giro di boa e alle 20.30 andrà in onda la quarta serata del Festival, dedicata esclusivamente alle cover. I 25 Cantanti in gara hanno scelto altrettanti brani celebri da interpretare sul palco del Teatro Ariston. L’unica regola è che i pezzi fossero degli anni 60-/70/80/90, sia in lingua italiana che in inglese. E così, c’è chi ha deciso di esibirsi con hit straniere (da What a feeling all’eterna My Way.). Alla conduzione, come sempre, Amadeus, affiancato da Maria Chiara Giannetta alla conduzione.

Aka7even con Arisa – Cambiare (Alex Baroni)

AnaMena – Medley con Rocco Hunt

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Elisa – What a feeling (Irene Cara da Flashdance)

Emma con Francesca Michielin – Baby one more time (Britney Spears)

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – Io vivrò senza te (Lucio Battisti)

Highsnob e Hu con MrRain – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

Irama con Gianluca Grignani – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani)

Achille Lauro con Loredana Bertè – Sei bellissima (Loredana Bertè)

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

Noemi – You make me feel like a natural woman (Aretha Franklin)

Mahmood & Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Massimo Ranieri con Nek – Anna verrà (Pino Daniele)

Gianni Morandi con Mousse T – Medley dei suoi successi

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – Be my baby (The Ronettes)

Rkomi con Calibro 35 – Medley di Vasco Rossi

Matteo Romano con Malika Ayane – Your Song (Elton John)

Sangiovanni con Fiorella Mannoia – A muso duro (Pierangelo Bertoli)

Tananai con Rose Chemical – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà)

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè)

Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – Live and let die (Paul McCartney)

Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Yuman con Rita Marcotulli – My Way (Frank Sinatra)

Sanremo 2022, serata cover, 4 febbraio, chi vota

Chi vota nella quarta serata? Le cover saranno votate dalle tre giurie (ovvero la Demoscopica, la Sala Stampa e il Televoto, quest’ultimo con un peso del 34%) e saranno conteggiate per la classifica generale che porterà poi alla definizione delle tre canzoni da podio della Serata Finale.

Sanremo, serata cover, 4 febbraio, dove vedere la diretta tv e streming

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2022.