Costa Toscana è il nome della nave da crociera del Festival di Sanremo 2022, il “palco sul mare”, come definito da Amadeus, della 72esima edizione della kermesse sanremese.

A bordo di questa nave, ci saranno due animatori d’eccezione, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che, come ufficializzato da Amadeus durante la puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa, saranno anche ospiti della serata finale della 72esima edizione:

Da ieri sera, davanti a Sanremo, in rada come si dice, c’è una nave da crociera bellissima, la Costa Toscana, lì, sulla costa ligure! Su questa nave, per tutta la settimana, ci saranno due nostri grandi amici. Orietta Berti e Fabio Rovazzi!