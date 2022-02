Nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 c’è stato il giusto tributo ai Maneskin, trionfatori della scorsa edizione e dell’Eurovision Song Contest 2021 grazie al brano “Zitti e buoni”. La band è tornato, così, sul palco che li ha consacrati, in un siperietto ad hoc che ha visto il conduttore uscire dall’Ariston per andarli a recuperare e postare poi nel backstage prima della loro esibizione. Il gruppo ha infiammato il pubblico presente e quello a casa con la loro hit, Zitti e buoni, per poi tornare più tardi per interpretare un altro pezzo del loro repertorio.

Atmosfere completamente diverse per l’intensa Coraline, ballad emozionante e intensa, tratta dal loro ultimo disco “Teatro d’ira Vol.1” uscito dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021. E proprio in quell’occasione, Damiano dei Maneskin ha parlato della traccia, sottolineando quanto -per loro- fosse molto amata e dal significato privato e personale:

“Coraline” necessita di una precisazione: non è la storia di un uomo cavaliere che salva la principessa in difficoltà. La favola finisce male, non c’è il lieto fine. E’ qualcosa di reale, è l’appassimento di questo fiore, di questa ragazza, e il cavaliere è inerme e impotente di fronte a quello che sta succedendo. Per quanto riguarda Coraline, non è riferito al cartone, al film. La scelta del nome è puramente musicale, fonetica. La storia è reale, della quale non parlerò, riportata in favola e ognuno può interpretarla come preferisce”.

Da allora, il cantante non ha più aggiunto ulteriori particolari sul brano, lasciando -com’è giusto che sia- quel velo di mistero e riservatezza nei riguardi di una canzone che emoziona ad ogni ascolto.

E nella prima serata del Festival di Sanremo 2022, lo stesso Damiano si è commosso, al termine della performance, stretto poi da un forte abbraccio da parte del conduttore, Amadeus, che l’ha ringraziato per l’intensità portata sul palco.

Qui sotto il video: