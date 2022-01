Iva Zanicchi sarà tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. In collegamento, in diretta, a “Oggi è un altro giorno“, ha ricordato le sue partecipazioni alla kermesse musicale.

Il pezzo che porta è “Voglio amarti”:

“Una canzone d’amore, poi l’hanno voluto far passare per una cosa erotica. E’ una poesia, l’ha scritto un poeta, un professore italiano. Mi voglio risvegliare e trovarti vicino a me. Se ci fosse qualcosa di erotico lo direi…” sottolinea lei.

Ci può essere l’amore senza erotismo? “No, per me no” replica lei. Serena Bortone ricorda la sua intervista rilasciata al Corriere:

Lei vuol sapere se c’è del sesso? Sì, c’è, facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età. Ma io a 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più

E conferma:

“Sì, adesso meno! Grande volontà, fantasia, farla galoppare. E l’ultima, possibilmente, avere un uomo più giovane, io ce l’ho più giovane di dieci anni (ride)”

Perché ha deciso di tornare in gioco a Sanremo?

“E’ riduttivo dire per divertimento? Io sono curiosa, il fatto di potermi cimentare con gli altri artisti. La Rappresentante di Lista mi ha mandato un fascio di rose. Sono a Sanremo per gareggiare ma capisco che non posso vincere, eh”

Ama Mahmood (“Con questa voce, un mago ha detto che arriverà terzo un capricorno… Capricorno è Gianni, ma anche io lo sono!”).

“I giovani sono bravissimi, sono sicuri, baldanzosi, sicuramente come non lo eravamo voi. Loro sono molto sicuri”.

Poi la fantastica chiosa finale, citando quanto fece Sabrina Ferilli per la vittoria della Roma: