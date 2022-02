Festival di Sanremo 2022, la finale stasera su Rai1 dalle 20.30. Siamo arrivati ufficialmente all’ultimo appuntamento di questa edizione, con Amadeus alla conduzione e un grandissimo successo di pubblico e share. I 25 cantanti in gara, dopo aver interpretato una cover nella puntata di venerdì sera, tornano a sfidarsi con i loro inediti nella diretta di sabato 5 febbraio. In questa serata, Amadeus avrà al suo fianco Sabrina Ferilli, nel ruolo di co-conduttrice. Marco Mengoni sarà ospite della finale.

Sanremo 2022, finale, cantanti e canzoni in gara

Ecco tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 con i titoli delle loro rispettive canzoni. Chi avrà la meglio questa sera?

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Giusy Ferreri – Miele

Mahmood e Blanco – Brividi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Irama – Ovunque sarai

Fabrizio Moro – Sei tu

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Le Vibrazioni – Tantissimo

Dargen D’Amico – Dove si balla

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Noemi – Ti amo non lo so dire

Sangiovanni – Farfalle

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Rkomi – Insuperabile

Ana Mena – Duecentomila ore

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Aka7even – Perfetta così

Yuman – Ora e qui (Sanremo Giovani 2021)

Tananai – Sess0 occasionale (Sanremo Giovani 2021)

Matteo Romano – Virale (Sanremo Giovani 2021)

Sanremo 2022, finale, chi vota

Questa sera, nella finale, conta solo il televoto nella prima parte. La media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determina una classifica delle 25 canzoni. Le prime tre vengono riproposte – o con esibizione dal vivo o con registrazione audio video di tutto il brano o solo in parte – e nuovamente votate, ma questa volta da tutte e tre le giurie con un peso percentuale sul risultato complessivo così ripartito: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%, Demoscopica 1000 33%.

Sanremo 2022, finale, ospiti

Ospiti della finale sarà Marco Mengoni. La Banda della Guardia di Finanza apre la serata suonando l’Inno di Mameli mentre Orietta Berti e Fabio Rovazzi arrivano al Teatro Ariston con un paio di sorprese. Lei canterà “Luna piena”, suo ultimo singolo inciso insieme a Hell Raton.

Sanremo, Dove vedere la diretta tv e streaming

La finale del Festival di Sanremo 2022 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2022.