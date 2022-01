Sanremo 2022, biglietti sold out. Sono esauriti i posti per poter assistere anche ad una sola delle cinque serate del Festival, in programma fra meno di una settimana, dal 1 al 5 febbraio 2022.

A confermarlo è stato anche il Sindaco stesso della città in una recente intervista a Repubblica:

“Dal primo al 5 febbraio i 1.200 posti nominativi sono esauriti. Ci vuole il Super Green Pass, è chiaro. Prenotazioni alberghiere al 90%, nei giorni della manifestazione tutti i 3.000 posti letto delle 45 strutture saranno occupati. Previsti altri 6- 7.000 arrivi per le seconde case. Il Casinò ha ripreso a lavorare a pieno ritmo con le slot, la roulette, il black jack: dal pomeriggio alle due e mezza di notte”

Cercando sul web i biglietti di Sanremo 2022, infatti, si viene dapprima indirizzato verso la “biglietteria” che risponde ad una serie di Faq e riporta queste prima informazioni

La richiesta va fatta esclusivamente al sito http://sanremo2022.aristonsanremo.com. Tali richieste potranno essere effettuate il 14 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e riguarderanno ESCLUSIVAMENTE GLI ABBONAMENTI. Nel caso venissero messi in vendita anche BIGLIETTI SINGOLI, la data verrà pubblicata su questo sito e sul sito ufficiale della biglietteria http://sanremo2022.aristonsanremo.com

Cliccando proprio sull’indirizzo indicato, sito ufficiale della biglietteria, appare subito la scritta che non lascia speranze:

L’organizzazione della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo comunica che sono terminate le disponibilità per poter accedere e assistere alle cinque serate della manifestazione.

Se non avete comprato un biglietto entro oggi, quindi, la sola possibilità è quella di poterlo vedere comodamente sul proprio divano di casa.

Curiosi comunque di sapere il costo dei biglietti? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Giornaleditalia che ricorda come sia necessario il Suoer Green Pass, il biglietto nominativo con carta di identità alla mano e la mascherina Ffp2 per tutto il tempo dello spettacolo