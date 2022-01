Aka7even sarà in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così”. La sua partecipazione rappresenta il debutto sul palco del Teatro Ariston, a meno di un anno dal suo trionfo -arrivando in finale- ad Amici 20. Insieme a lui, in competizione, ci sarà anche Sangiovanni, il vincitore del circuito canto del talent show di Maria De Filippi, nella stessa edizione di Aka7even:

“Non sapevamo nulla uno dell’altro, quando abbiamo visto al tg l’elenco dei Big ci siamo mandati un messaggio con un ‘in bocca al lupo’”

Questo il commento rilasciato in un’intervista a Repubblica, parlando dell’ex compagno di avventura nel programma.

“Sono mondi diversi, con spettatori diversi. Rispetto ad Amici mi sento più maturo e meno timido, anche solo per una questione di esperienza. All’Ariston cercherò di portare tutto ciò che ho chiuso nel mio bagagliaio”

Aka7even ha poi confermato di essere al lavoro su nuovo brani e di sperare di poter tornare il prima possibile ad esibirsi dal vivo, in concerto.

Nelle settimane scorse aveva raccontato di essere risultato positivo al Covid con un messaggio via social per poi, pochi giorni fa, festeggiare pubblicamente con i fan il tampone negativo. Il cantante si è quindi messo alle spalle giornate difficili, raccontando però, fortunatamente, di essere stato completamente asintomatico.

Perfetta così, una power ballad uptempo dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra. Aka 7even parla a se stesso e a tutti coloro che faticano ad accettarsi, sottolineando quanto sia importante, prima di ogni cosa, imparare ad amarsi. Nonostante tutto, ognuno di noi è perfetto così.

Aka 7even, inoltre, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, si esibirà in duetto con ARISA, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, brano tra i più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato.