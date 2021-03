Si è conclusa la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 con la classifica della Sala Stampa che, oggi, ha votato le canzoni in gara. Dopo la giuria demoscopica delle prime due serate e quella dell’orchestra -nella terza puntata dedicata alle cover- questa sera ecco il parere dei giornalisti. Molte sorprese e diversi cambiamenti rispetto alla classifica generale che abbiamo visto ieri, al termine della somma dell’orchestra e della demoscopica. Ma vediamo, insieme, per prima cosa, le 26 posizioni secondo la Sala Stampa di Sanremo 2021.

Male Random, Aiello, Gio Evan, Bugo e anche Francesco Renga che ottengono le ultime posizioni. Molto bene il duo Colapesce Dimartino che schizza direttamente al primo posto con la loro “Musica leggerissima”. Dietro di loro, al secondo gradino, troviamo i Maneskin mentre, medaglia di bronzo per Willie Peyote.

26 Random

25 Aiello

24 Gio Evan

23 Bugo

22 Francesco Renga

21 Fasma

20 Gaia

19 Ghemon

18 Extraliscio feat. Davide Toffolo

17 Annalisa

16 Fulminacci

15 Lo Stato Sociale

14 Max Gazzè

13 Coma_Cose

12 Orietta Berti

11 Francesca michielin e Fedez

10 Madame

09 Malika Ayane

08 Irama

07 Arisa

06 Noemi

05 Ermal Meta

04 La rappresentante di Lista

03 Willie Peyote

02 Maneskin

01 Colapesce e Dimartino

Al termine della serata, hanno dato la classifica generale della quarta serata di Sanremo 2021 con le 26 posizioni (voti sommati della giuria demoscopica, Sala Stampa e Orchestra)

E noi, ovviamente, ve li riportiamo

1. Ermal Meta

2. Willie Peyote

3. Arisa

4. Annalisa

5. Maneskin

6. Irama

7. La Rappresentante di Lista

8. Colapesce DiMartino

9. Malika Ayane

10. Noemi

Confermato, quindi, Ermal Meta al primo posto con i voti sommati delle tre giurie. Sale al secondo posto Willie Peyote mentre, medaglia di bronzo per Arisa che merita (parere personale) almeno una top 3.

Vediamo le altre posizioni, invece.

Fuori dalla top ten di Sanremo 2021 Lo Stato Sociale che non stanno convincendo come la loro precedente partecipazione con “Una vita in vacanza”. Posizione bassina anche per Max Gazzè con il suo Farmacista. A sorpresa, posizioni basse anche per Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez.

11. Lo Stato Sociale

12. Orietta Berti

13. Extraliscio feat, Davide Toffolo

14. Max gazzè

15. Fulminacci

16. Gaia

17. Francesca Michielin & Fedez

18. Madame

Ed ecco, infine le posizioni dalla 19 alla 26. Ultimo posto per Aiello che non riesce a prendere quota. Male anche Random e Bugo. Molti “nomi nuovi” nella parte bassa della classifica e sorprende la presenza di Francesco Renga, “veterano” del Festival di Sanremo. Ma si sa che manca ancora il televoto che entra in campo nella finale di domani…

19. Fasma

20. Ghemon

21. Francesca Renga

22. Coma_Cose

23. Gio Evan

24. Bugo

25. Random

26. Aiello