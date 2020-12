Folcast: “Un album all’orizzonte c’è. Di musica, ne ho tanta…”

Tra gli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante l’edizione 2021 del Festival, nella categoria Nuove Proposte, troveremo anche Folcast che ha ottenuto il pass per la kermesse sanremese grazie alla canzone Scopriti.

Nell’incontro con i giornalisti, avvenuto il giorno dopo la finale di Sanremo Giovani, noi di Soundsblog abbiamo chiesto a Folcast se un album risiede tra i suoi progetti più imminenti:

Si è creato un gruppo incredibile, questa è stata l’esperienza più bella di questo Sanremo, fino ad ora. Un album? Ci sono dei brani, l’album è una cosa a cui aspiro, di musica ne ho tanta, la stiamo producendo, abbiamo trovato la quadra e la stiamo definendo ancora di più. Un album all’orizzonte c’è ma è ancora tutto in via di definizione. Sicuramente, uscirà altra musica.

Di seguito, trovate altre dichiarazioni di Folcast, rilasciate durante l’incontro:

Mi sento bene, sono felice, dopo la finale, ancora di più. Mi sento carico e pronto e mi aspetto di continuare a fare quello che sto facendo, nel modo che sto facendo. Ho preso la direzione giusta e i risultati mi stanno dando ragione. L’intento è continuare a fare musica in questo modo. Non mi sono ancora reso conto del carrozzone sul quale sono salito, a poco a poco, digerirò quello che mi sta accadendo. Per quanto riguarda i Big, mi piacciono le scelte che sono state fatte. E’ un cast che fa ben sperare, ci sono scelte particolari. Ogni anno cambia il modo di fare Sanremo Giovani. Quest’anno è stata un’edizione interessante, ci ha dato molta visibilità e ha fatto bene anche a chi non è andato a Sanremo. A prescindere dal format del programma, è stato fatto tutto al meglio. La scuola romana? A me ha stimolato molto, Daniele Silvestri su tutti, Max Gazzè andrà a Sanremo con una scelta originale. Poi ci sono Niccolò Fabi, De Gregori, Venditti… E’ una scena viva da tanto tempo, farne parte sarebbe un gran sogno.