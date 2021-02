Il nome di Al Bano non fa parte dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021. Il cantante, però, come raccontato da Oggi e riportato da Il Fatto Quotidiano, rivela di aver presentato un brano per partecipare all’edizione in partenza fra due settimane. La canzone, però, è stata scartata.

Si intitola Il Cellulare, l’ha scritta Despa, l’autore di Champagne. È un brano rivoluzionario, io voglio sempre spiazzare: nel 1982, nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità, Amadeus ha detto che non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte

Il pezzo, sempre secondo quanto raccontato dall’artista di Cellino San Marco, aveva tutte le potenzialità per poter partecipare alla competizione, prevista dal 2 al 6 marzo 2021.

Peccato, la canzone è una bomba. Amo la frase sui cui gira tutto il testo: ‘L’0rgasmo del dolore’. Parla di due che si sono lasciati, si regalano un ultimo momento di intimità, raggiungendo l’apice del piacere e del dolore. E’ dedicata a tutte le coppie che hanno vissuto questa magia potentissima del dolore mischiato al piacere

L’esclusione dalla gara, però, almeno gli evita di dover partecipare ad un Festival di Sanremo senza pubblico, ipotesi che, come aveva dichiarato all’Adnkronos poco tempo fa, lo lascia decisamente perplesso. Secondo il cantante, infatti, il cuore dello spettacolo -oltre alla canzone e agli artisti- è sicuramente legata alla presenza del pubblico in sala.