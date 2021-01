L’annuncio è arrivato questa mattina su Rtl 102.5. Intervistato a Non Stop News, Amadeus ha fatto sapere che è sua intenzione prevedere a Sanremo 2021 una reunion, come già accaduto lo scorso anno con i Ricchi e poveri.

E subito sui social e tra gli addetti ai lavori è scattata la domanda: quest’anno a chi toccherà? Stando alle indiscrezioni raccolte dall’agenzia di stampa Adnkronos, potrebbe toccare agli 883.

D’altronde Max Pezzali ha in programma un atteso doppio concerto a Milano, il 9 e 10 luglio 2021, che segnerebbe il suo debutto in grande a San Siro. E lo stesso Pezzali nelle interviste rilasciata a dicembre, aveva detto che “Mauro Repetto (cofondatore con Pezzali degli 883, Ndr) è arruolato per questo evento a San Siro“.

Nel 2021 saremo pronti a deliziare il pubblico anche con il ritorno di Mauro ad alto livello. Non sarà lì solo a far presenza, ma lo coinvolgerò molto profondamente nello spettacolo.

Insomma, l’ospitata a Sanremo potrebbe essere il lancio perfetto per i due live show (la cui effettiva realizzazione resta comunque sempre in bilico, visto il contesto legato alla pandemia da coronavirus e allo stop dei grandi concerti).

Per la cronaca, Amadeus – come potete leggere in maniera più approfondita su TvBlog – ha confermato che per il momento il Festival di Sanremo resta fissato per il 2 marzo e che l’idea della nave sulla quale creare la bolla per il pubblico che affollerà il teatro Ariston è sempre più concreta. Il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione della kermesse canora si è espresso anche sulle scelte musicali fatte per il cast e per i nomi che circolano per le ospitate. Tra questi anche quelli di Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, che nei giorni scorsi hanno già rivelato di essere pronte ad accettare un eventuale invito da parte di Amadeus.

