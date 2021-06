Sangria è il titolo del nuovo singolo di Anna Tatangelo con il featuring di Beba e tratto dall’album Annazero e sarà in radio da venerdì 18 giugno 2021.

Ecco le parole della cantante:

“Annazero” è stato anticipato dal successo di “Guapo” feat. Geolier, di “Fra me e te” feat. Gemitaiz, due grandi collaborazioni con due nomi di punta del rap italiano che hanno segnato l’inizio di un nuovo percorso intrapreso dalla cantautrice, e dall’ultimo singolo “Serenata”, rappresenta per Anna Tatangelo una rinascita completa: una fenice che risorge dalle proprie ceneri, un cambiamento iniziato e compiuto sia a livello musicale sia a livello umano, per ricominciare da zero.

Potete ascoltare il brano Sangria di Anna Tatangelo qui sotto, a seguire il testo.

Mani sporche e sangria (aah-ah-ah-ah-ah)

(Aah-ah-ah-ah-ah)

Mani sporche e sangria (aah-ah-ah-ah-ah)

Non è colpa mia ma della sangria

Una come me vuole il mondo ai piedi

Baby, mica le scarpe, ma non mi vedi?

Se vuoi stare con me meglio che ti alleni

Perché non vado piano, non amo I freni

Tu mi vuoi diversa ma non mi interessa

Posso perdere tutto tranne me stessa

Va bene accetto le tue scuse caro

In bocca un Cohiba cubano

Su di te chiudo un occhio e dopo sparo

Siamo rose con le spine

Occhio se sbagli che ti puoi ferire

Ti rubiamo il cuore come le bandite

Siamo capricciose come le bambine

Non guardiamo le vetrine né beviamo il vino con le bollicine

L’ho fatto ancora ma che vuoi che sia

Giuro polizia non è colpa mia (no, no)

E così sia una commedia a casa mia

Pane, amore e sangria (na, na, na, na)

Sangria (na, na, na, na)

E scappo via, vi saluto

Buenos dias, mani sporche e sangria

Giuro polizia non è colpa mia

Mani sporche e sangria (aah-ah-ah-ah-ah)

(Aah-ah-ah-ah-ah)

Mani sporche e sangria (aah-ah-ah-ah-ah)

Non è colpa mia ma della sangria

Mani sporche e sangria (aah-ah-ah-ah-ah)