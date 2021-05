Anna Tatangelo: Annazero è il nuovo album

A partire dal prossimo 28 maggio, sarà disponibile il nuovo album di Anna Tatangelo, dal titolo Annazero, lanciato dal singolo Serenata, pubblicato lo scorso 30 aprile.

Il nuovo album della cantante laziale arriva a distanza di circa due anni dal precedente lavoro, La fortuna sia con me. Annazero sarà l’ottavo album di inediti di Anna Tatangelo.

In Annazero, saranno presenti anche altri due singoli già pubblicati dalla cantante: Fra me e te, singolo che ha visto la partecipazione di Gemitaiz, e Guapo, canzone realizzata insieme a Geolier.

Per quest’album, Anna Tatangelo ha collaborato con tanti nomi della scena urban italiana. Oltre a Gemitaiz e Geolier, infatti, la cantante ha duettato anche con Beba e Martina May. Nei crediti del disco, troviamo anche Emis Killa, Livio Cori e Danti (in questo caso, in veste di produttori) e i producer Frenetik & Orang3, Dat Boi Dee, Mago del Blocco, Mixer T e PK.

La cantante ha annunciato il nuovo disco sui social, citando il film Il curioso caso di Benjamin Button.

La svolta urban di Anna Tatangelo ha avuto inizio nel 2018, con la collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms per una nuova versione di Ragazza di Periferia, dal titolo Ragazza di Periferia 2.0, dal sound trap e con una parte di testo modificata.

Di seguito, trovate la tracklist di Annazero.

Anna Tatangelo – Annazero: la tracklist

1. Appartamento

2. Sangria feat. Beba

3. Non mi tocca

4. Serenata

5. Menomale

6. Se

7. Come mai feat. Martina May

8. Fra me e te feat. Gemitaiz

9. Guapo feat. Geolier

10. Anna Zero