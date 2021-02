“Io me ne vado a casa, ragazzi. Mi sono rotto i c*glio*i.. Così Sangiovanni annuncia, davanti ai suoi compagni ad Amici 20, nella puntata del 26 febbraio 2021 del daytime

“Io la scuola non la voglio fare, sono qua per cantare. Non voglio vivere queste cose, non voglio fare il reality show o andavo a fare il Grande Fratello. E se non vado quattro volte in palestra non merito di non poter cantare”.

Il motivo della reazione è dovuta alla punizione annunciata, per l’alunno, da parte di Rudy Zerbi.

“Se spacco qua dentro, spacco anche qua fuori” ripete il cantante, visibilmente nervoso. “Non ci voglio stare qua, non mi interessa. Ma son qua per cantare o per andare a scuola? Non l’ho mai voluta fare…”

Dopo un confronto con Esa, Sangiovanni ha continuato a ribadire la sua intenzione di volersene andare.

Anche Deddy prova a fargli cambiare idea ma lui continua ad esprimere la sua frustrazione nel non poter cantare.

“Realmente potresti vincere il programma…”

Ad intervenire è Maria De Filippi che parla con il giovane cantante del talent show, via microfono. E’ Sangiovanni a parlare per primo

“A scuola ho sofferto tantissimo. Questa cosa mi ha sempre segnato, tanto. Per responsabilizzarmi e farmi capire quanto tengo a questa cosa qua e andare in palestra, non c’è bisogno di fare questa cosa qua”

Maria lo fa ragionare:

“La nota la puoi vivere come un “Ti faccio notare dove stai sbagliando”, lui cerca di farti capire che è importante che questo processo sulle cover, dove stai migliorando… Tu sai che stai migliorando, lo sai. Tu stai imparando a cantare. Quello che sta cercando di dirti è che ci sono delle cosa importanti che tu faccia, come andare in palestra. Sei il suo allievo, la faccia la mette su di te, fai delle cose forti. Vuole che tu faccia tutto quello che può farti fare per migliorarti. Se devo toglierti una cosa per te importante, la toglie perché inizierai a pensare che se lo faccio è che ti può servire, Rientri in una serie di regole che consentono a una produzione di portare avanti 17 ragazzi con la passione del canto e del ballo. Non sei in un sistema come il Grande Fratello è per andare avanti, come produzione, con 17 ragazzi”

Il cantante è convinto di non saper usare l’intonazione e si lamenta delle ore perse col vocal coach.

“Proviamo a fare di questo sopruso una cosa positiva? Proviamo a pensare di provarla a fare da solo? Provi a imparare la cover?”

Lui acconsente.

Qua il video.