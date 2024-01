Sangiovanni è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Finiscimi“. Il giovane artista, ex volto di Amici, torna sul palco del Teatro Ariston dopo il successo ottenuto due anni fa con “Farfalle”. Si sente diverso rispetto al giovane ragazzo pieno di speranze che aveva partecipato al talent show di Canale 5 e anche differente dall’artista in gara nel 2022 a Sanremo. Lo racconta lui stesso in un’intervista all’Ansa, rivelando le sue emozioni e le sensazioni vissute negli ultimi tempi, con le quali si è confrontato:

“Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato. Depressione? Quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno. Ma sono riuscito a uscirne, trovando obiettivi nuovi e assaporando anche le sensazioni brutte. Non mi sono fatto buttare giù. C’è chi scappa dai problemi, io preso del tempo per affrontarli e accoglierli”

Anche a livello musicale, Sangiovanni si sente più maturo, rispetto ai brani che l’hanno reso popolare:

Non voglio cancellare il passato, il contesto in cui sono nato. Ma ora sono cresciuto. Non sono più quello di Farfalle e Malibu, non faccio più la stessa musica

Finiscimi è il brano che porta in gara a Sanremo 2024 e scritta pensando all’ex fidanzata, Giulia Stabile, ballerina conosciuta proprio durante la sua esperienza ad Amici:

Ho avuto mille motivi per scrivere questa canzone, volevo farlo da tantissimo tempo ma forse mi è mancato il coraggio. È un brano che parla di verità, è un po’ un’ammissione di colpe il cui intento non è spiegare gli sbagli ma cercare di vivere ancora qualcosa di forte. Nel titolo c’è dentro tutto, ossia finiscimi pur di farmi vivere qualcosa che sia davvero intenso

Finiscimi viene descritta come una lettere d’addio, malinconica e nostalgica:

Scrivendo questa canzone sono riuscito a superare un momento brutto. Non è nata per Sanremo, ma mano a mano che l’ascoltavamo abbiamo pensato che su quel palco avrebbe acquistato un significato ancora più profondo