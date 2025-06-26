Sangiovanni, dopo il buio torna a splendere: la verità sull’ abbandono della musica e l’annuncio del ritorno sul palco

Dopo il Festival di Sanremo 2024 Sangiovanni annunciò di volersi prendere una pausa, il giovane cantante – senza girarci troppo intorno – con un post sui social, spiegò che aveva bisogno di allontanarsi dal mondo della musica per un periodo. Adesso finalmente è pronto a tornare e l’artista è tornato a parlare del periodo buio vissuto e di cosa l’ha portato a decidere di fermarsi.

L’annuncio del grande ritorno c’è stato già qualche mese fa, ospite nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, l’ex allievo di Amici ha ripercorso l’ultimo periodo della sua vita, partendo da quello più difficile, fino al momento in cui ha scelto di tornare a fare musica. Il cantante ha spiegato, poi, le ragioni che l’hanno spinto a scegliere di fermarsi.

Sangiovanni e il motivo della lunga pausa: “E’ stato difficile”

Sangiovanni è arrivato nella scuola di Amici quando aveva solo 17 anni e si è subito fatto amare dal programma di Maria De Filippi, a un’età giovanissima si è trovato a dover gestire un successo inaspettato, per il quale probabilmente non aveva gli strumenti giusti. Per lui, dopo la partecipazione al talent di Canale Cinque, si sono aperte subito le porte del mondo della musica, ma qualche anno dopo ha sentito il bisogno di prendersi una pausa.

Ad Alessandro Cattelan ha raccontato che si è dovuto fermare perché si trovava in una condizione di “troppa poca energia” per riuscire a continuare a lavorare con il sorriso. Era arrivato a un punto di “stanchezza fisica e mentale” che non gli avrebbero dato altra scelta, da quando ha partecipato ad Amici – che era giovanissimo – non ha avuto un attimo di tregua e, gestire il successo alla crescita, non è stato facile per lui.

Sangiovanni ha spiegato di aver vissuto un momento davvero molto buio e soltanto fermandosi, è riuscito a ritrovarsi, a vivere di nuovo la gioia del fare musica, riscoprendo quella passione che aveva perso momentaneamente di vista. “Ho perso un po’ di vista la mia interiorità e le cose normali della vita. Sono arrivato in un momento in cui ero più debole, per tante cose che sono successe, e non avevo la forza per riuscire andare avanti lo stesso”.

Il giovane cantante dopo questa pausa, che gli è servita a ricaricare le batterie ma soprattutto a rivedere le cose dalla giusta prospettiva, è tornato e l’ha fatto nel programma che gli ha dato la notorietà. Ospite ad Amici 24 ha presentato il suo ultimo singolo, Luci allo xeno, iniziando a muoversi di nuovo nel mondo dello spettacolo e del lavoro. A Cattelan ha spiegato che ha deciso di tornare approcciando alle cose in modo differente, riuscendo a viversi la musica evitando di farsi coinvolgere troppo dalle pressioni esterne. Non sente di poter vivere come molti suoi giovani colleghi, ma adesso pare che abbia ritrovato una certa serenità: “(…) L’importante è essere felici, quel contesto non era più mio. Io volevo fare musica“.