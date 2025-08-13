Samira Lui, addio ai bei ricci: capelli liscissimi e meches bionde, irriconoscibile

Sempre elegante e solare, Samira Lui ha saputo conquistare il pubblico televisivo grazie alla sua presenza scenica e al suo carisma naturale. Il suo sorriso e la sua energia contagiosa sono diventati parte integrante dell’appuntamento quotidiano con il celebre quiz show.

Negli anni, uno dei tratti distintivi della showgirl è stato il suo inconfondibile riccio lungo, luminoso e ribelle. Un dettaglio che non solo esaltava la sua bellezza, ma raccontava anche qualcosa della sua personalità vivace e spontanea.

Con l’arrivo della bella stagione, però, molti scelgono di rinnovare il proprio look, spinti da un desiderio di freschezza e novità. È il momento in cui si sperimenta di più, lasciando spazio a trasformazioni talvolta audaci, altre volte più sottili ma ugualmente d’effetto.

Proprio in questo contesto, Samira ha deciso di sorprendere tutti, portando in studio un’immagine completamente diversa. Un gesto che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico e degli utenti sui social, impazienti di commentare la sua scelta.

Un cambiamento che non passa inosservato

Come racconta Hair.it, la modella friulana di origini senegalesi ha detto addio, almeno per ora, alla chioma riccia che l’ha resa iconica. In occasione di una puntata de L’Eredità, si è presentata con i capelli perfettamente lisci, lucidi e lunghissimi, dall’effetto quasi “spaghetto”.

Il passaggio non è frutto di un semplice uso di piastra, ma il risultato di un trattamento lisciante professionale realizzato dal salone I’m Caso Parrucchieri. Una scelta che, seppur apprezzata da lei stessa, richiede manutenzione costante: ogni tre mesi sarà necessario ripetere il procedimento per evitare il ritorno dei ricci naturali.

L’opinione divisa del pubblico

Se Samira appare entusiasta del nuovo look, il pubblico si è dimostrato più cauto. Molti fan, affezionati alla sua immagine “riccissima” e dall’allure esotica, hanno dichiarato di preferirla al naturale, trovando il liscio meno distintivo rispetto allo stile che l’aveva resa unica.

La stessa showgirl, però, non sembra preoccuparsi troppo delle critiche. Per lei, l’importante è sentirsi a proprio agio e sperimentare con la propria immagine. Sa che il legame con chi la segue non si esaurisce con un cambiamento estetico e che, alla fine, è la personalità a fare la differenza. Anzi, questo nuovo look potrebbe aprire la strada a ulteriori sorprese. Samira non ha escluso, in futuro, di giocare ancora con acconciature e stili differenti, dimostrando che la vera forza di un’immagine sta nella capacità di reinventarsi con naturalezza.