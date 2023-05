Sam Smith è in concerto domenica 21 maggio 2023 al Pala Alpitour a Torino con la seconda data italiana dopo il live di sabato 20 maggio all’Unipol Arena a Bologna. Stasera, sarà il pubblico piemontese (e non solo) a poter ascoltare, dal vivo, i più noti successi della carriera del cantautore britannico, inclusi i pezzi più recenti tratti dall’album “Gloria”. Qui sotto, a seguire, la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Sam Smith, la scaletta del concerto a Torino, 21 maggio 2023

L’inizio del concerto è previsto per le 21. A seguire la scaletta del live con le canzoni in ordine di esecuzione. Si parte di “Stay with me” fino alla hit del 2022 “Unholy”.

Stay With Me

I’m Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

To Die For

Perfect

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger

I’m Kissing You (Des’ree cover)

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises

I’m Not Here to Make Friends

Latch (Disclosure cover)

I Feel Love (Donna Summer cover)

Gloria

Human Nature (Madonna cover)

Unholy

Sam Smith, biglietti concerto a Torino, 21 maggio 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Sam Smith a Torino, al Pala Alpitour. Si parte dai 46 euro del 4 settore numerato fino agli 80.50 euro del Floor GA Standing. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Pala Alpitour a Torino con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.