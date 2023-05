Sam Fender è in concerto martedì 23 maggio 2023 al Fabrique di Milano. Il cantautore e musicista inglese è noto per il suo sound che punta alla tradizionale educazione musicale americana combinata con una classica sensibilità rock britannica. È stato acclamato dalla critica e dai musicisti per la sua abilità nella scrittura di canzoni. Fin da giovanissimo ha pubblicato diversi singoli in modo indipendente, venendo nominato tra uno dei Sound of 2018 della BBC.

Ha pubblicato il suo EP d’esordio, Dead Boys, nel novembre 2018. ha vinto il Critics’ Choice Award al 39esimo Brit Awards e ha pubblicato il suo album di debutto, Hypersonic Missiles, nel settembre 2019, che è entrato nella UK Albums Chart al numero uno. Il suo secondo disco Seventeen Going Under è stato pubblicato nell’ottobre 2021 ed è stato anche in cima alla classifica degli album del Regno Unito e ha generato il singolo di successo nel Regno Unito “Seventeen Going Under“. Nel 2022, Fender ha ricevuto il Brit Award per il miglior atto rock alternativo britannico e l’Ivor Novello Award per la migliore canzone dal punto di vista musicale e dei testi.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto al Fabrique di Milano e le informazioni sui biglietti disponibili.

Sam Fender, la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Il concerto di Sam Fender, in programma martedì 23 maggio 2023, inizierà alle 20.30. A seguire la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

Will We Talk?

Getting Started

Dead Boys

Mantra

The Borders

Spice

Howdon Aldi Death Queue

Get You Down

Spit of You

Alright

The Dying Light

Wild Grey Ocean

Should I Stay or Should I Go (The Clash cover)

Seventeen Going Under

Hypersonic Missiles

Sam Fender, biglietti del concerto al Fabrique di Milano

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Sam Fender al Fabrique di Milano. Il live show è sold out.

Come arrivare al Fabrique di Milano in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Arrivando da Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Invece da Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est