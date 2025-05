Salmo, tutte le tappe del suo tour mondiale

Il 9 maggio uscirà il nuovo album di Salmo, intitolato Ranch e disponibile sia in formato digitale che in diverse versioni su disco e vinile. Nel frattempo, il rapper ha già annunciato che si tratterà di un lavoro molto intimo e personale. Per trovare l’ispirazione desiderata, si è infatti recato sull’isola sarda, tanto che molte delle tracce presenti nel disco parlano di questo rifugio, che gli ha dato la possibilità di avere uno sguardo più introspettivo sul mondo. Al suo interno ci sono 16 brani e un unico featuring, cioè quello con Kaos One. Una tappa – questa – che rappresenta una vera e proprio svolta per lui e che gli regala una grande maturità.

Nei giorni scorsi, è intanto uscito il singolo On Fire, dove si sente nell’intro la voce di Maria Carta. Il cantante ha anche presentato il suo tour mondiale, che partirà dall’Italia e che toccherà anche alcuni Paesi europei fino ad andare oltre oceano.

Le tappe del Salmo World Tour 2025

La tournée internazionale di Salmo inizierà il 6 settembre, quando il rapper si esibirà a Milano presso lo spazio della Fiera di Rho, trasformato per quel giorno in Lebonski park. Si tratta di un evento prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360 che va al di là della semplice idea di concerto e che si trasforma in un’esperienza immersiva pensata come un parco divertimenti. Ci saranno scenografie, richiami visivi alla sua discografia e una messa in scena che parla dell’universo di Ranch. Dopodiché proseguirà l’avventura con i live.

Salmo partirà il 9 ottobre da Padova (fiera di Padova) per poi continuare l’11 ottobre a Torino (Inalpi Arena), il 18 ottobre a Eboli (Palasele); il 21 ottobre a Roma (Palazzo della Sport); il 26 ottobre a Firenze (Mandela Forum); il 28 ottobre a Bologna (Unipol Arena). Dopo le varie tappe italiane, il rapper calcherà anche i palchi più importanti d’Europa e d’America tra cui Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma a novembre; Los Angeles, Toronto, New York e Miami nel mese di dicembre.

Il significato di Ranch

Per promuovere il disco Ranch, Salmo ha lanciato anche un concept video, fatto di 16 visual finalizzati a raccontare una storia che è appunto ambientata in un ranch. “In qualche modo il nuovo disco è il mio primo introspettivo, in passato scrivevo guardando fuori dalla finestra” – ha commentato il rapper – “Invece per queste canzoni mi sono guardato dentro. Non sono più un ragazzino, ho quarant’anni ed è arrivato il momento di tracciare qualche riga, capire chi sei e fare una sorta di autoanalisi“. A proposito della sua collaborazione con Kaos, ha invece detto: “Il feat con Kaos è qualcosa che dovevo fare perché lui mi ha ispirato più di tutti. Da ragazzino cercavo di reagire alla timidezza e quando ho visto un video di Neffa con Kaos, ho capito che volevo fare rap e cantare così dal vivo“.