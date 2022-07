Salmo si esibirà allo Stadio Meazza, a San Siro, stasera, 6 luglio 2022. Sarà un concerto speciale, lui stesso lo ha dichiarato su Instagram (“Sarà un live estremo, preparatevi!”). E gli ingredienti ci sono tutti: un live a San Siro (dopo la data zero a Bibione il 1 luglio scorso), molti ospiti e la presenza di Fedez (ormai certa) sul palco insieme a lui, ad un certo punto dello show. A seguire tutte le informazioni sul concerto di Salmo.

Salmo, San Siro, 6 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Salmo, a San Siro, in diverse formule e prezzi. Dai 40,25 euro del 3 Anello Numero (blu o verde) fino ai 63,25 del Primo anello blu numero. Clicca qui per avere tutte le informazioni sui posti disponibili e per l’acquisto.

Salmo, San Siro, 6 luglio 2022, Ospiti

Sul palco di San Siro, per il concerto di Salmo, saliranno diversi ospiti, da Guè Pequeno, Fabri Fibra, Marracash e anche Fedez, dopo gli scontri (pubblici) tra i due. A rivelarlo è stato il rapper de “La dolce vita”, via social, confermando di aver chiarito con il collega.

Salmo, San Siro, 6 luglio 2022, Scaletta concerto

Non è stata ufficializzata la scaletta del concerto di Salmo a San Siro ma non mancheranno le hit del suo repertorio e i brani presenti nel suo ultimo disco, Flop. Si potrà ascoltare 90Min, 1984, Il cielo nella stanza, Giuda, Ricchi e morti, Cabriolet, Perdonami, L’alba e Mic taser.

Stadio Meazza, San Siro, Come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.