Salmo si esibirà in concerto lunedì 20 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Lo show fa parte della seconda tranche del Flop tour (organizzato e prodotto da Vivo Concerti insieme a Lebonski), che dopo i concerti di novembre e dicembre 2022, torna nei palazzetti anche a Padova (23 marzo 2023, al Kioene Arena) e Torino (24 marzo 2023, al Pala Alpitour). La data a Milano è già sold out, a conferma del grande riscontro e della forte attesa per il ritorno live del rapper. A seguire tutte le informazioni.

Salmo, Milano, 20 marzo 2023, biglietti

Come anticipato, il concerto di Salmo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 20 marzo 2023. Clicca qui per tutte le informazioni.

Il cantante tornerà ad esibirsi dal vivo sui palchi dei principali festival estivi italiani con il Salmo Summer Tour 2023, previsto per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: sarà a Ferrara (28 giugno, Ferrara Summer Festival), Cagliari (1 luglio, Beach Arena), Lugano (11 luglio, LAC en plein air), Roma (13 luglio, Rock in Roma), L’Aquila (15 luglio, Pinewood Festival), Majano (UD) (22 luglio, Festival di Majano), Catania (29 luglio, Villa Bellini), Gallipoli (16 agosto, Sottosopra Festival), San Benedetto del Tronto (AP) (25 agosto, San.B Sound) per concludere a Firenze (10 settembre, Decibel Open Air 2023 – Parco Delle Cascine).

Salmo, Milano, 20 marzo 2023, anticipazioni scaletta del concerto

Salmo e Le Carie sul palco regalano ai fan di ogni data uno spettacolo originale e vario, con picchi di crudo metal, djset trascinanti, oltre a un momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da “Salmo Unplugged (Amazon Original)”, lo speciale editoriale uscito il 3 ottobre 2022 su Amazon Music Italia.

Una scaletta inedita che comprende anche i brani più significativi di Salmo oltre alle tracce dell’ultimo disco “Flop“ (oltre 260 milioni di streaming totale e certificato triplo disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “KUMITE” (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “FLOP” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “KUMITE” ha mantenuto la prima posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.