Salmo si esibirà stasera, 12 dicembre 2022, al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, con una nuova data del suo Flop Tour, che prevede le ultime due tappe dell’anno a Brescia (il 16 dicembre) e a Torino (il 18 dicembre prossimo). Il rapper è accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Insieme, regaleranno ai fan di ogni data uno spettacolo completamente originale e vario, con momenti di crudo metal, djset trascinanti, oltre a uno speciale momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da “Salmo Unplugged (Amazon Original)”, lo speciale editoriale uscito il 3 ottobre scorso su Amazon Music Italia. Questa nuova esclusiva tracklist unplugged, registrata a fine estate in Sardegna, con arrangiamenti nuovi, è disponibile anche in vinile dal 9 dicembre 2022, disponibile in pre-order. Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti del Forum di Assago e la scaletta del concerto.

Salmo in concerto a Milano, 12 dicembre 2022, biglietti

Il concerto di Salmo al Forum di Assago in programma lunedì 12 dicembre 2022 è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Salmo in concerto a Milano, 12 dicembre 2022, la scaletta del concerto

Una scaletta totalmente inedita che comprende anche i suoi brani più significativi oltre alle tracce dell’ultimo disco “FLOP” (oltre 240 milioni di streaming totale e certificato doppio disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “Kumite” (doppio disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “Flop” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “Kumite” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

Russell Crowe

Stai zitto

Antipatico

Papparapà (Nerone cover)

Che ne so

Daytona

In trappola

La chiave

Criminale

1984

Ricchi e morti

Perdonami

L’alba

PxM

Flop!

Ace Of Spades (Motörhead cover)

A Dio

Hellvisback 2

Hellvisback

S.A.L.M.O.

Kumite

90min

Il senso dell’odio

La prima volta

Lunedì

Aldo ritmo

Il cielo nella stanza

Run Through the Jungle (Creedence Clearwater Revival cover)

Marla

Black Widow

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2 (MACHETE CREW cover)

woaw

La canzone nostra (MACE cover)

Mammastomale (MACHETE CREW cover)

Ecco, a seguire, le prossime date in programma per il Flop Tour di Salmo:

Venerdì 16 dicembre 2022 | BRESCIA @Brixia Forum

Domenica 18 dicembre 2022 | TORINO @Pala Alpitour

Lunedì 20 marzo 2023 | MILANO @Mediolanum Forum NUOVA DATA

Giovedì 23 marzo 2023 | PADOVA @Kioene Arena NUOVA DATA

Venerdì 24 marzo 2023 | TORINO @PalaAlpitour NUOVA DATA