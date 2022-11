Salmo si esibirà questa sera, 29 novembre 2022, al Palazzo dello Sport a Roma, in una nuova data del Flop Tour. Dopo essere stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, Salmo propone uno show completamente nuovo e pensato per l’occasione, un concerto imperdibile dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano i suoi live. Il cantante è accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Insieme, regaleranno ai fan di ogni data uno spettacolo completamente originale e vario, con momenti di crudo metal, djset trascinanti, oltre a uno speciale momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da “Salmo Unplugged (Amazon Original)”, lo speciale editoriale uscito il 3 ottobre su Amazon Music Italia. Questa nuova esclusiva tracklist unplugged, registrata a fine estate in Sardegna, con arrangiamenti nuovi, sarà pubblicata anche in vinile dal 9 dicembre 2022, disponibile in pre-order. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta del concerto.

Salmo, Roma, 29 novembre 2022, biglietti

Il concerto di Salmo al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live.

Salmo, Roma, 29 novembre 2022, la scaletta del concerto

Russell Crowe

Stai zitto

Antipatico

Papparapà (Nerone cover)

Che ne so

Daytona

In trappola

La chiave

Criminale

1984

Ricchi e morti

Perdonami

L’alba

PxM

Flop!

Ace Of Spades (Motörhead cover)

A Dio

Hellvisback 2

Hellvisback

S.A.L.M.O.

Kumite

90min

Il senso dell’odio

La prima volta

Lunedì

Aldo ritmo

Il cielo nella stanza

Run Through the Jungle (Creedence Clearwater Revival cover)

Marla

Black Widow

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2 (MACHETE CREW cover)

woaw

La canzone nostra (MACE cover)

Mammastomale (MACHETE CREW cover)

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.