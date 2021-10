Salmo e Blanco sono i re della classifica Fimi. Entrami hanno recentemente pubblicato i loro nuovi album, rispettivamente “Flop” e “Blu celeste”. Dopo un debutto al primo posto, sono proprio loro i re delle charts. Se con i dischi sono comodamente sistemati al primo e al secondo gradino, lo scenario dei brani di maggior successo li vede trionfare senza rivali. Ecco la situazione nella classifica di metà ottobre 2021, aggiornata venerdì 15.

Al primo posto troviamo Kumite di Salmo, brano estratto da Flop, attualmente in rotazione radiofonica. Dietro di lui, ecco Blu Celeste secondo singolo di Blanco tratto dal suo disco inediti. E ancora lui al terzo gradino con Mi fai impazzire (feat. Sfera Ebbasta), uno dei successi di questa estate 2021. Poi in quinta posizione ecco Notti in bianco e Paraocchi (7). Alle 13 sempre lui con Lucciole.

Ecco alla 15 spuntare Salmo con la sua “La chiave” (feat. Marracash). Alle 23 Ghigliottina (feat. Noyz Narcos), poi Love Nwantiti (feat. Ckay e ElGrande Toto). Alla 25 Mi sento bene e alla 26 Antipatico.

Alla posizione 28 ritroviamo Blanco con Finché non mi seppelliscono. Ritorna alla 33 con “Sai cosa c’è“. Ecco alla 34 Salmo con Yhwh.

Al 37esimo gradino Criminale di Salmo. Dalla 40 alla 43, sempre lui con quattro tracce estratte da Flop: Fuori di testa (feat. Par-t-One), Marla, L’angelo caduto (feat. Shari) e Hellvisback 2. Subito dopo ancora Blanco con Ladro di fiori.

46esimo posto per In trappola di Salmo e Aldo Ritmo (47). Alla 48 Mezz’ora di sole di Blanco mentre alla 50 sempre lui con P0rnografia (Bianco paradiso). All 52 Che ne so di Salmo.

Posizione 55 per La canzone nostra (con Mace e Salmo), alla 56 A Dio (Salmo). Alla 71 Afrodite di Blanco e alla 74 Flop! di Salmo.

Posto numero 76 per Figli di p*ttana di Blanco e alla 100 (sempre lui) con David.

Un successo assoluto per i brani presenti nei due album di Salmo e Blanco, mattatori assoluti delle ultime settimane.