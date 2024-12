“Espresso” è stata la canzone che ha anticipato il sesto album di Sabrina Carpenter e che, soprattutto, l’ha resa famosa in tutto il mondo. La sua fama ha avuto un picco assoluto dopo il successo del singolo ma la cantante ha ammesso che, ai tempi, era convinta che non avrebbe il riscontro sperato. Anzi, temeva addirittura che potesse essere un vero e proprio flop. In un’intervista rilasciata al The Hollywood Reporter ha raccontato:

“Ricordo di aver deciso di pubblicare questa canzone all’inizio dell’estate e di aver pensato che l’espresso, il caffè, fosse una bevanda più autunnale. Non sapevo davvero se avrebbe funzionato, ma il sentimento e il sound della canzone e la sicurezza che in un certo senso porta con sé erano qualcosa in cui credevo davvero. Quindi non avevo letteralmente idea se sarebbe piaciuta a qualcuno, ma mi piaceva, e questo era tutto ciò che contava per me in quel momento”

Il brano è stato pubblicato l’11 aprile 2024, come singolo principale del disco. È stata scritta dalla stessa Carpenter insieme ad Amy Allen, Steph Jones e Julian Bunetta; quest’ultimo ne ha curato la produzione.

Il successo di Espresso

“Espresso” è diventato un successo commerciale, raggiungendo il terzo posto nella Billboard Hot 100, segnando il primo singolo della Carpenter nella top ten della chart americana. Fuori dagli Stati Uniti, la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in 20 paesi, tra cui Australia, Belgio, Irlanda, Norvegia e Regno Unito, e ha raggiunto la vetta della top ten delle classifiche in almeno altre 20 nazioni. Ha anche fatto guadagnare alla cantante il suo primo singolo numero uno nella Billboard Global 200. È stato certificato Platino o superiore in quattordici paesi, tra cui Diamante in Francia e, ad oggi, risulta la terza canzone più venduta del 2024 in tutto il mondo.

Parlando dei suoi prossimo progetti, Sabrina Carpenter ha fatto intendere che nel 2025 si tornerà a parlare di lei con nuova musica:

“Penso sempre in modo coerente a un anno in avanti. Quindi, ho iniziato a pensare a cosa sarebbe successo dopo l’album del 2024 “Short n’ Sweet” mentre lo realizzavo, e per ora è tutto quello che dirò”