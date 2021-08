E’ uscito la compilation “Power Hits Estate 2021 (Rtl 102.5)” che racchiude tutti i successi (o aspiranti tali) di questa estate 2021. Oltre 60 canzoni per tre dischi nella compilation fisica che include brani italiani e hit straniere. Immancabile -e si apre proprio così- la sigla “We are the people” che ha fatto da colonna sonora degli Europei 2020 dove l’Italia ha vinto nella finalissima contro l’Inghilterra. Non mancano brani di Dua Lipa, Billie Eilish e Alvaro Soler.

Per quanto riguarda, invece, i pezzi italiani, passiamo dal tormentone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, “Mille” fino a Makumba (Carl Brave e Noemi) e Pistolero di Elettra Lamborghini.

La compilation Power Hits Estate 2021 (Rtl 102.5) con tutti i successi di questi mesi, esce a distanza di qualche settimana dalla serata evento prevista il 31 agosto 2021 all’Arena di Verona. E l’ verrà decretato ufficialmente il brano tormentone di questa estate. L’anno scorso fu eletto “Karaoke” di Alessandra Amoroso e i Boomdabash.

A seguire la tracklist di “Power Hits Estate 2021 (Rtl 102.5)”con tutti i titoli e gli interpreti.