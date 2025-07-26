Rose Villain, dove vive la cantante. La casa bellissima in America

Rose Villain vive in un attico da sogno a Manhattan: sospeso tra silenzio, design e creatività, con vista mozzafiato sullo skyline.

Per chi la segue da tempo, Rose Villain non è solo una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, ma anche un’artista completa, capace di esprimersi con stile e personalità anche fuori dal palco.

E la sua casa a Manhattan lo dimostra alla perfezione. Rosa Luini – questo il suo vero nome – ha scelto di vivere nel cuore pulsante di New York, e più precisamente nel Greenwich Village, un quartiere che rappresenta un equilibrio raro tra energia metropolitana e calma residenziale.

Ecco dove vive Rose Villain

Qui, tra viali alberati e palazzi in mattoni rossi, Rose ha trovato il suo spazio ideale, un attico che condivide con il marito, il producer Sixpm. La casa di Rose Villain non è una semplice abitazione: è un’estensione del suo universo creativo. Non ha bisogno di ostentare lusso o eccentricità, perché quello che colpisce davvero è l’atmosfera. Ogni angolo sembra studiato per trasmettere tranquillità, ma anche ispirazione.

Le grandi vetrate che circondano la zona giorno lasciano entrare una luce morbida durante il giorno, e trasformano tutto in una scenografia da film quando cala la sera. La vista, inutile dirlo, è da togliere il fiato: lo skyline di Manhattan si apre in tutta la sua potenza proprio davanti agli occhi, regalando una sensazione quasi irreale.

Infatti, la sera, con i grattacieli illuminati che fanno da sfondo, quell’attico diventa quasi un palco sospeso tra sogno e realtà. Un posto perfetto per scrivere, comporre, registrare – o semplicemente staccare dal rumore del mondo. Non è un caso che Rose abbia scelto di vivere proprio lì, lontano dal caos apparente ma al centro di tutto. Perché New York, con la sua energia e la sua creatività perennemente accesa, resta una delle città più stimolanti al mondo. E per un’artista come lei, è il contesto giusto per lasciarsi ispirare ogni giorno.

Tra le stanze più mostrate sui social c’è sicuramente la cucina. Qui domina il legno, caldo e materico, che si fonde con accenti industriali e tocchi moderni. È una cucina che parla di accoglienza, ma anche di ricerca estetica. Rose la vive, la mostra, la trasforma in uno spazio di condivisione e racconto. Ed è proprio in questi dettagli che si legge la sua identità: forte, elegante, mai banale.

Insomma, l’attico di Rose Villain a Manhattan non è solo una casa. È un luogo che racconta chi è, cosa ama, e come vuole vivere. In silenzio, ma al centro del mondo. Protetta, ma aperta. Con un’anima che sa di musica, luce e libertà.