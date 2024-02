Rose Villain è una cantante e rapper italiana che ha iniziato ad ottenere i primi successi grazie alle collaborazioni con artisti acclamati come Guè Pequeno, Salmo e Luchè. Nell’estate 2024 ha trionfato nelle classifiche e in radio con il brano “Fragole”, in collaborazione con Achille Lauro. Nel 2024 ottiene un posto tra i Big in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Click Boom!”.

Chi è Rose Villain?

Rose Villain è il nome d’arte di Rosa Luini, cantante italiana nata il 20 luglio 1989 a Milano. È conosciuta per il suo stile musicale che mescola pop, hip hop e rock. Nel 2024 ha debuttato in gara al Festival di Sanremo.

Quando è nata Rose Villain?

Rose Villain è nata il 20 luglio 1989.

Da dove proviene Rose Villain?

Rose Villain è originaria di Milano, Italia, e spesso nelle sue canzoni si riflette il contesto culturale e sociale italiano.

Quali sono i generi musicali in cui Rose Villain si esprime?

Rose Villain si esprime principalmente nei generi musicali pop, hip hop e rock, creando un suono distintivo e molto personale. Ama sperimentare e spaziare con i sound.

Come posso seguire Rose Villain sui social media?

Rose Villain è attiva su Instagram con il nome utente @rosevillain e ha oltre 419.4K follower. È un ottimo modo per rimanere aggiornati sulle sue ultime novità e progetti. Questo, invece, il suo account su TikTok.

Con quali etichette discografiche ha lavorato Rose Villain?

Rose Villain ha lavorato con Machete, Republic, Columbia, Arista, Sony Music Italy e attualmente è con Warner Music Italy.

Quali sono alcune delle collaborazioni significative di Rose Villain?

Rose Villain ha collaborato con artisti come Salmo, Gué Pequeno, Luchè, Tony Effe e molti altri. Nell’estate 2024 ha inciso con Achille Lauro il tormentone “Fragole”.

Qual è il titolo dell’album di debutto di Rose Villain?

L’album di debutto di Rose Villain si intitola “Radio Gotham”, pubblicato nel 2023.

Qual è stato il primo singolo di Rose Villain in italiano?

Il primo singolo di Rose Villain in italiano è “Bundy” ed è stato pubblicato nel 2020.

Chi è il produttore musicale e compagno nella vita privata di Rose Villain?

Il produttore musicale e compagno nella vita privata di Rose Villain è Sixpm.

Quali sono alcune delle influenze musicali di Rose Villain?

Rose Villain è influenzata da artisti come Nirvana, Guns N’ Roses, The Rolling Stones, Johnny Cash, The Notorious B.I.G., 2Pac, Kanye West, Ty Dolla $ign e Kid Cudi.

Dove ha studiato Rose Villain?

Rose Villain ha ottenuto il diploma presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in musica rock, e ha completato gli studi in arti teatrali e musicali a Broadway, New York.