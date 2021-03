Rosamunda è il nome -nella lingua italiana- di una polka che è diventata celebre durante la Seconda guerra mondiale. Sono presenti diverse versioni, nelle varie lingue, della canzone, scritta da Jaromír Vejvoda nel 1927. In ceco, croato, inglese, francese e spagnolo, ad esempio. In totale, nell’archivio sono registrati 14 differenti titoli di Škoda lásky e 27 testi in differenti lingue.

Ai tempi dell’uscita della versione tedesca del brano, il successo fu tale che raggiunse oltre il milione di copie vendute.

Nel nostro Paese, Rosamunda è molto famosa nel settore del liscio, con il testo in italiano scritto da Nisa. Nel 1972, Gabriella Ferri ne incise una versione nel disco “L’amore è facile, non è difficile”.

Il brano è una lode, un elogio al poter trascinante della protagonista, appuntato, Rosamunda (“Rosamunda, tu mi fai gioir

Rosamunda tu mi fai stordir”)

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, Rosamunda verrà cantata dagli Extraliscio feat Davide Toffolo con Peter Pichler

Qui sotto la versione di Gabriella Ferri.

Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata

Sembra quasi preparata da una fata delicata

Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici

Son tutti in allegria, oh che felicità Rosamunda, se mi guardi tu

Rosamunda, non resisto più

Tutte le coppie fo inciampar

Più non mi trovo a saltellar Rosamunda, tu mi fai gioir

Rosamunda tu mi fai stordir

Sotto le stelle, a cuore a cuor

È tanto bello fare all’amor