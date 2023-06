Rosalìa sarà in Italia per un’unica data il 23 giugno 2023, sul palco dell’Ippodromo SNAI di Milano come headliner degli I-Days Milano Coca Cola, per un concerto che si preannuncia esplosivo e attesissimo da tutti i fan italiani. La cantante porterà sul palco i suoi più noti successi che l’hanno portata a vincere, ad oggi, un Grammy Award e ben 12 Latin Grammy.

Rosalìa, Milano, 23 giugno 2023, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21. Ecco la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione.

SAOKO

BIZCOCHITO

LA FAMA

CAP.IV DISPUTA: De aquí no sales / BULERÍAS

LA NOCHE DE ANOCHE (Bad Bunny & ROSALÍA cover)

Linda (Tokischa & ROSALÍA cover)

DIABLO

DESPECHÁ

LLYLM

Blinding Lights (The Weeknd cover) (Remix)

HENTAI

CANDY (REMIX)

MOTOMAMI

LA COMBI VERSACE

Con altura (Ft. J Balvin & El Gincho)

BESO (ROSALÍA & Rauw Alejandro cover)

VAMPIROS (ROSALÍA & Rauw Alejandro cover)

Héroe (Enrique Iglesias cover)

CAP.I AUGURIO: Malamente

CHICKEN TERIYAKI

CUUUUuuuuuute

Rosalìa, Milano, 23 giugno 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il Posto Unico a 57,50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Chi è Rosalìa, in concerto a Milano venerdì 23 giugno 2023 (discografia)

Rosalía, vincitrice di un Grammy Award e di 12 Latin Grammy, è rapidamente “balzata in prima linea nel panorama pop globale” grazie alle sue innovative fusioni musicali e al suo stile distintivo. Ha ripetutamente infranto le barriere sia per le artiste di lingua spagnola che per quelle femminili, pur essendo ampiamente acclamata come: “un genio complicato… che riflette femminilità e forza… leader di nuova generazione… che rende il flamenco un fenomeno globale… mentre diventa la più grande popstar sulla Terra”.

Con l’uscita a maggio 2018 del singolo rivoluzionario “Malamente (Cap.1: Augurio)” e l’arrivo in autunno del suo album “El Mal Querer”, i fan di tutto il mondo hanno rapidamente abbracciato la fenomenale capacità vocale di Rosalía, unita alla sua capacità di fondere flamenco classico e altri stili musicali spagnoli senza tempo ad R&B, hip-hop, ritmi latino-americani contemporanei e ritmi elettronici. Insieme alle forti influenze di Rosalía attinte dalle arti visive industriali, dall’empowerment femminile, dalla moda e dalla coreografia, è diventato chiaro ai critici che “El Mal Querer è un capolavoro moderno che rompe i confini… che ha risuonato come un’onda d’urto… si distingue praticamente da tutto il resto nel panorama pop globale”.

Come risultato dell’impatto di lunga data dell’album e degli ulteriori singoli del 2019 che sono seguiti, Rosalía ha ottenuto un Grammy Award, la prima nomination ai Grammy come miglior artista esordiente in assoluto per un artista di lingua spagnola e 8 Latin Grammy, tra cui Album of the Year. Ulteriori riconoscimenti hanno incluso 2 MTV VMA, diverse copertine di riviste, tra cui la copertina speciale annuale della cultura del Sunday New York Times Magazine, le apparizioni apprezzate ai festival Coachella e Lollapalooza, il video YouTube più visto al mondo nel 2019 per un’artista donna e “Best Music of the Decade” da Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork e altri.

Nel 2022 Rosalìa pubblica l’album certificato ORO in Italia “Motomami”, rivoluzionario progetto che vince 5 Latin Grammy, tra cui Album of the Year e il Billboard Latin Music Award 2022.

Come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro a Milano

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro per il concerto di Rosalìa:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.