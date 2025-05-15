Rosa Chemical: età, fidanzata, studi, il bacio con Fedez, carriera e canzoni

Rosa Chemical si è fatto conoscere dal grande pubblico al Festival di Sanremo del 2023, gareggiando con il brano Made in Italy e classificandosi all’ottavo posto. Dopo due anni è tornato in TV nel nuovo programma di Amadeus, “Like a Star” sul Nove, di cui la prima puntata è andata in onda il 14 maggio.

Il rapper, tra gli artisti più anticonformisti della scena italiana contemporanea, sarà giudice con il compito di valutare le esibizioni dei concorrenti insieme a Serena Brancale e ad Elio delle Storie Tese. Nato come Manuel Franco Rocati, il 30 gennaio 1998 a Rivoli , ma cresciuto ad Alpignano, in provincia di Torino, non si identifica nel genere maschile o femminile, ed è una persona, per quanto possa sembrare impossibile, molto riservata.

Manuel ha scelto il nome d’arte “Rosa Chemical” , unendo il nome della madre e parte del nome della band My Chemical Romance. “Mia madre è estetista, papà è imprenditore e vive all’estero. Sono separati da quando avevo quattro anni, sono cresciuto con mamma ma lo sento. Non facciamo un quadretto patetico. Sono figlio unico. Mia madre mi ha cresciuto con amore, insegnandomi a essere libero, dicendomi che si pagano le conseguenze delle proprie azioni: “Fai quello che ti pare, la vita è tua” ha raccontato in un’intervista a Repubblica. Il singolo Kournikova segna l’inizio della sua carriera musicale nel 2018, anno in cui lavora anche come modello per Gucci.

Il successo esploso dopo il Festival di Sanremo

Rosa Chemical è uno di quegli artisti che con una sola apparizione lascia il segno. La sua musica che spazia dal Pop rap alla Trap ha spesso un focus erotico accentuato, esplicitamente provocatorio ed è noto che in passato è stato legato per 4 anni (precisamente dal 2017 al 2021) alla modella Bibi Santi.

Nel 2019 ha pubblicato l’EP Okay okay!! e ha collaborato con artisti come Greg Willen, Taxi B e Radical. Nello stesso anno alcuni suoi singoli, tra cui Tik Tok e Fatass, hanno avuto successo su Spotif, mentre nel 2020 è uscito il suo primo album Forever, seguito nel 2021 dalla riedizione Forever and Ever, con nuovi brani tra cui Polka 2 in collaborazione con Guè ed Ernia.

Nel 2022 ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, esibendosi con Tananai in una cover di Raffaella Carrà. L’adolescenza per Manuel, come ha raccontato in un evento organizzato da Scuola Zoo non è stata proprio serena, ma piuttosto turbolenta, caratterizzata dall’ uso di sostanze e dall’assunzione di alcol: “Non mi volevo benissimo, non mi trattavo bene..[..] Anche con il cibo, l’alimentazione, mangiavo male. Poi ho iniziato a volermi bene, questo è il grande switch che nella vita bisogna fare.”

Il rapper davanti ad una platea di adolescenti ha raccontato anche le sue fragilità di quegli anni, a causa dei suoi complessi e dei disturbi alimentari: “Mi vedevo sempre in sovrappeso rispetto a quello che ero, non ho mai avuto un buon rapporto con la mia immagine riflessa nello specchio. È tutto un discorso di accettazione, c’è un lavoro dietro. Quando mi vedevo con un kilo di più stavo male, mangiavo di meno. Le imperfezioni diventano un punto di forza, amatevi tanto, per quelli che siete, siete unici e spettacolari così come siete.”

La provincia gli andava stretta ma lui ha sempre cercato di viversela al massimo, anche con le provocazioni “Le reazioni erano quelle classiche del paesotto di provincia quando ci si trova di fronte a un ragazzo alternativo. Tanti mi guardavano incuriositi, per come mi vestivo e per quello che facevo, ma niente di più”. Ha confidato a Rolling Stone.

La partecipazione al Festival di Sanremo ha dato sicuramente la svolta alla sua carriera, soprattutto per ciò che è accaduto nella serata finale con Fedez: i due si sono baciati sulla bocca dopo aver mimato un atto sessuale. La scenetta ha scatenato un miriade di polemiche, sfociata in una denuncia per atti osceni in luogo pubblico: “Se rischiare il processo mi ha fatto impressione? Mi ha fatto più impressione la parcella di 3000 euro dell’avvocato d’ufficio. Ma come, cos’è successo? Alla fine ho pagato” ha raccontato il cantante a Rolling stone aggiungendo che un’esposizione mediatica così forte lo ha fatto conoscere ad un pubblico diverso dal suo solito: “Così mi sono ritrovato in confusione e con un disco già pronto che alla fine ho cestinato”. Quel bacio con Fedez sicuramente rimarrà nella storia ed è ormai indelebile nella sua carriera. Solo recentemente come ospite del podcast MondoCash, Rosa ha lasciato tutti senza parole rivelando la verità di quel gesto: “Era tutto studiato a tavolino con Fedez”. E Chiara Ferragni? Beh, lei non ne sapeva nulla, e la cosa non le sarebbe andata proprio giù.”