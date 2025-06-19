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Romina Power, dove vive la cantante: la casa da sogno

Romina Power vive in una casa da sogno: ecco dove ha scelto di abitare dopo aver vissuto per un lungo periodo nella tenuta di Cellino San Marco, in Puglia.

di Barbara Di Castro
Romina Power, dove vive la cantante: la casa da sogno
19 Giugno 2025 07:00

Romina Power è tra le voci italiane maggiormente amate dal pubblico. Di origini statunitensi è arrivata in Italia giovanissima e qui ha conosciuto Albano Carrisi, l’uomo con cui è stata sposata per tantissimi anni. I due hanno dato vita ad una famiglia bellissima e si sono affermati come artisti: la loro carriera è stata in continua ascesa. Dopo diversi anni insieme hanno scelto di intraprendere strade diverse e inizialmente hanno separato anche le loro carriere. Oggi sono tornati a cantare insieme e hanno un rapporto amichevole e equilibrato.

Per molto tempo Romina ha vissuto in Puglia, ed è molto legata alla tenuta di Cellino San Marco di proprietà dell’ex marito. Per lei è un posto speciale dove ha cresciuto i suoi figli. Sembra inoltre che anche dopo la separazione d’Albano sia rimasta nella tenuta, in una dependance poco lontano dalla casa principale. Oggi la cantante vive a Roma, ha scelto di porre le sue basi nella capitale dove vive la figlia con il compagno e il nipote Axel Lupo.

Romina torna spesso negli Stati Uniti, ma ama vivere a Roma. La sua casa è davvero molto bella e si trova in una delle zone più belle e antiche della città: Trastevere. Sull’account Instagram della Power non ci sono molti scatti dell’abitazione, ma d’alcuni si riesce a capire che l’appartamento è da sogno ed è dotato di ogni comfort. E’ spazioso e luminoso e ha la zona notte divisa da quella giorno. Prevalgono le nuances naturali come il bianco e il beige, ma non mancano i tocchi di colore.

Romina Power, la casa romana tra colore e sfumature naturali

L’artista ha scelto di dare ad ogni stanza un tocco di colore. Non sono note le sfumature scelte da Romina, ma a quanto pare sono tutte rilassanti. Per esempio nel salotto domina il bianco. Sono presenti nell’appartamento diversi oggetti che riguardano il suo vissuto e ogni spazio racconta la sua storia personale, ma anche di artista.

romina power dove vive
Romina Power la sua casa a Roma-foto mediasetinfinity- soundsblog.it

Romina Power è una donna legata alla sua famiglia e in particolare ai figli, anche se oggi sono adulti. E se Cristel vive fuori dall’Italia con il marito e i figli, Romina jr abita a Roma vicino alla mamma. La cantante statunitense trascorre molto tempo con la figlia e il nipote e spesso va a trovare la primogenita. Recentemente ha fatto un viaggio in Sud Africa con i figli Yari e Romina e il piccolo Axel. 

Romina Power: “Dopo Albano ho avuto delle storie”

Ospite del salotto di Verissimo Romina Power ha rivelato di essere single, vive sola a Roma, ma in passato ha avuto delle storie importanti. Dopo la fine del suo matrimonio con Albano ha avuto un legame speciale negli Stati Uniti, storia che è riuscita a mantenere privata e che ha vissuto lontano dai riflettori:

Ho avuto delle storie che ho tenuto nascoste. Ho avuto una storia con un signore americano. Era bello, simpatico e dolce. Siamo anche andati in vacanza in Messico insieme”. Ha poi aggiunto: “Era appassionato di moto e guidava la Harley-Davidson. Voleva che girassimo gli Stati Uniti sulla Harley-Davidson. Era troppo per me”. 

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