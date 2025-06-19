Romina Power, dove vive la cantante: la casa da sogno

Romina Power è tra le voci italiane maggiormente amate dal pubblico. Di origini statunitensi è arrivata in Italia giovanissima e qui ha conosciuto Albano Carrisi, l’uomo con cui è stata sposata per tantissimi anni. I due hanno dato vita ad una famiglia bellissima e si sono affermati come artisti: la loro carriera è stata in continua ascesa. Dopo diversi anni insieme hanno scelto di intraprendere strade diverse e inizialmente hanno separato anche le loro carriere. Oggi sono tornati a cantare insieme e hanno un rapporto amichevole e equilibrato.

Per molto tempo Romina ha vissuto in Puglia, ed è molto legata alla tenuta di Cellino San Marco di proprietà dell’ex marito. Per lei è un posto speciale dove ha cresciuto i suoi figli. Sembra inoltre che anche dopo la separazione d’Albano sia rimasta nella tenuta, in una dependance poco lontano dalla casa principale. Oggi la cantante vive a Roma, ha scelto di porre le sue basi nella capitale dove vive la figlia con il compagno e il nipote Axel Lupo.

Romina torna spesso negli Stati Uniti, ma ama vivere a Roma. La sua casa è davvero molto bella e si trova in una delle zone più belle e antiche della città: Trastevere. Sull’account Instagram della Power non ci sono molti scatti dell’abitazione, ma d’alcuni si riesce a capire che l’appartamento è da sogno ed è dotato di ogni comfort. E’ spazioso e luminoso e ha la zona notte divisa da quella giorno. Prevalgono le nuances naturali come il bianco e il beige, ma non mancano i tocchi di colore.

Romina Power, la casa romana tra colore e sfumature naturali

L’artista ha scelto di dare ad ogni stanza un tocco di colore. Non sono note le sfumature scelte da Romina, ma a quanto pare sono tutte rilassanti. Per esempio nel salotto domina il bianco. Sono presenti nell’appartamento diversi oggetti che riguardano il suo vissuto e ogni spazio racconta la sua storia personale, ma anche di artista.

Romina Power è una donna legata alla sua famiglia e in particolare ai figli, anche se oggi sono adulti. E se Cristel vive fuori dall’Italia con il marito e i figli, Romina jr abita a Roma vicino alla mamma. La cantante statunitense trascorre molto tempo con la figlia e il nipote e spesso va a trovare la primogenita. Recentemente ha fatto un viaggio in Sud Africa con i figli Yari e Romina e il piccolo Axel.

Romina Power: “Dopo Albano ho avuto delle storie”

Ospite del salotto di Verissimo Romina Power ha rivelato di essere single, vive sola a Roma, ma in passato ha avuto delle storie importanti. Dopo la fine del suo matrimonio con Albano ha avuto un legame speciale negli Stati Uniti, storia che è riuscita a mantenere privata e che ha vissuto lontano dai riflettori:

“Ho avuto delle storie che ho tenuto nascoste. Ho avuto una storia con un signore americano. Era bello, simpatico e dolce. Siamo anche andati in vacanza in Messico insieme”. Ha poi aggiunto: “Era appassionato di moto e guidava la Harley-Davidson. Voleva che girassimo gli Stati Uniti sulla Harley-Davidson. Era troppo per me”.