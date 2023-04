Concerto di Roger Waters in programma stasera, 21 aprile 2023, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il musicista, cantautore e compositore inglese ha co-fondato i Pink Floyd, come bassista, nel 1965. Dopo l’addio di Syd Barrett nel 1968, Waters divenne anche autore, co-cantante e leader della band fino alla decisione di abbandonarla, nei primi anni Ottanta. E in questo tour, Roger Waters celebrerà proprio la sua presenza nei Pink Floyd (con una serie di brani storici come ‘Wish you were here’ e ‘Money’). This Is Not a Drill è il settimo tour live del cantautore inglese ed era previsto inizialmente nel 2020 ma fu rimandato a causa della pandemia di Covid-19. A seguire potete trovare tutte le informazioni sull’evento live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dalla scaletta del concerto ai biglietti ancora disponibili.

Roger Waters, Bologna 2023, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21. Ecco, a seguire, la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

Comfortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Part 2

Another Brick in the Wall, Part 3

The Powers That Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V)

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déjà Vu

Déjà Vu (Reprise)

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Sunset

The Bar (Reprise)

Outside the wall

Roger Waters, Bologna 2023, biglietti 21 aprile

Sono disponibili ancora diverse tipologie di biglietti per il concerto di Roger Waters all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), in programma venerdì 21 aprile 2023. Si parte da 89.70 euro per il Settore Numerato 3 fino ai 138 euro del Settore Numerato 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna), come arrivare

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.