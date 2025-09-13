Rocco Hunt apre il suo cuore e parla di un tenero aneddoto sul figlio che ha conquistato i fan.

Rocco Hunt, la rivelazione sul figlio ha incuriosito i fan: “Sono molto orgoglioso che lui abbia l’abilità..”

Rocco Hunt è ormai un punto di riferimento del mondo hip hop italiano con uno stile suo originale e quella napoletanità che è anche il suo marchio di fabbrica. Proprio questa sua peculiarità, grazie ad una dichiarazione rilasciata in un’ intervista del Corriere della Sera, è al centro di una curiosità.

Intanto alla Reggia di Caserta, simbolo di storia e cultura, il rapper salernitano l’11 settembre scorso ha affrontato quello che lui stesso ha definito come lo show più importante della sua carriera. Non un’esibizione qualunque, ma un appuntamento che rappresenta un traguardo e, al tempo stesso, una rivincita personale.

La scaletta pensata per il live ha rappresentato un vero viaggio nella sua musica: dai primi brani intrisi di sonorità rap underground fino ai successi radiofonici che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti della scena urban pop italiana. In mezzo, ovviamente, i brani che hanno segnato tappe fondamentali della sua carriera, da Sanremo ai tormentoni estivi che ancora oggi risuonano sulle spiagge e nelle playlist.

Eppure, dietro l’artista che colleziona milioni di stream e riempire piazze, resta un ragazzo legato alle sue origini, orgoglioso della propria famiglia e della sua terra. Non a caso, sui social Hunt non ha mai cercato di costruire un personaggio distante o patinato, ma ha scelto di mostrarsi nella quotidianità, accanto alla moglie e al figlio. Un modo di porsi che ha contribuito a rafforzare il legame con il pubblico, sempre più coinvolto non solo nella sua musica ma anche nella sua storia personale.

Una carriera costruita passo dopo passo

Nato a Salerno, Rocco Pagliarulo – questo il suo vero nome – ha sempre raccontato la difficoltà di emergere partendo dalla periferia. Con determinazione e talento è riuscito a trasformare quelle radici in un punto di forza, fino a diventare una delle voci più riconoscibili del rap pop italiano. Negli anni ha dimostrato di essere molto versatile e creativo: dalla scrittura dei testi più intensi al confezionamento di brani leggeri e spensierati, tanto da conquistare sia i giovanissimi che le famiglie. I suoi brani parlano di amore, amicizia e riscatto, temi che trovano spazio nella vita di chiunque.

Diversamente da molti colleghi, il rapper campano ha sempre voluto mostrare sui social la propria dimensione privata. La sua quotidianità, fatta di momenti con il figlio Giovanni, nato il 19 marzo 2017, e la moglie Ada, diventa parte integrante del suo percorso artistico. “Tra me e il mio pubblico non ci sono maschere o mura, è questo rapporto diretto negli anni mi ha fatto diventare quello che sono adesso.” Ha rivelato.

Non è un caso che uno dei brani più personali, Primm de 30, sia dedicato al figlio. In quella canzone emerge tutto l’orgoglio di un padre che, attraverso gli occhi del bambino, vede riflessa la propria crescita e la conquista di un futuro migliore.

La rivelazione che ha emozionato i fan

Proprio parlando di suo figlio, Rocco Hunt ha fatto una rivelazione che ha colpito particolarmente i fan. Ha raccontato di essere fiero della sua capacità di parlare con un accento milanese marcato, senza però perdere quella che lui definisce la “cazzimma” tipica delle sue radici campane. “E sono molto orgoglioso che lui abbia l’abilità sia di parlare con questo accento milanese spiccato e sia allo stesso tempo di cacciare la nostra proverbiale cazzimma.” Le sue parole.

Un dettaglio che può sembrare minimo, ma che in realtà racchiude l’idea di riscatto che Hunt porta avanti da sempre: vedere il proprio figlio crescere con più possibilità, senza rinunciare alle origini, significa dare concretezza a un sogno che per lui sembrava lontano.