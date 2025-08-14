Rocco Hunt, esordi, successi, figlio, moglie, vita privata, tutto sul rapper

C’è chi nasce con la musica nel sangue e chi, come Rocco Hunt, l’ha coltivata tra le strade della sua città, trasformando ogni rima in un pezzo di sé. Fin da ragazzino, la passione per l’hip hop lo ha spinto a esibirsi ovunque capitasse, davanti a gruppi di amici o piccoli raduni, con l’energia di chi sogna palchi ben più grandi.

Non è stata una scalata immediata: Rocco ha dovuto guadagnarsi ogni passo, portando avanti uno stile autentico che parlava della sua vita e di quella di chi lo circondava. Determinazione e verità sono state le sue armi migliori, quelle che gli hanno permesso di passare dai vicoli di Salerno ai riflettori della scena nazionale.

Col tempo, le sue canzoni hanno iniziato a viaggiare molto più lontano della sua città natale, toccando corde emotive in chiunque le ascoltasse. Le esperienze personali si sono intrecciate con sonorità fresche e collaborazioni importanti, portandolo a essere riconosciuto non solo come rapper, ma come narratore di storie.

E non c’è stato solo il microfono: Rocco ha accettato sfide televisive e cinematografiche, aprendo nuove porte alla sua creatività. Versatilità e coraggio sono diventati tratti distintivi di un percorso che ha saputo sorprendere anche i suoi fan più affezionati.

Dal primo mixtape alle collaborazioni con i big

Nato a Salerno nel 1994, Rocco Hunt – all’anagrafe Rocco Pagliarulo – ha iniziato a soli 11 anni partecipando a gare di freestyle. Nel 2010 pubblica il primo EP con un’etichetta indipendente e, l’anno successivo, il mixtape Spiraglio di periferia. Il vero salto arriva nel 2013 con l’album Poeta urbano sotto Sony Music. Come ricorda Libero, il 2014 segna la sua vittoria a Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Nu juorno buono, aprendo la strada a collaborazioni con artisti come Eros Ramazzotti, Noyz Narcos e Gemitaiz.

Il suo repertorio è costellato di brani di grande successo, da Tutto resta a A un passo dalla luna con Ana Mena, fino a Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Parallelamente, Hunt ha preso parte a film come Zeta – Una storia hip-hop e Arrivano i prof, dimostrando una naturale attitudine anche davanti alla cinepresa.

Il ritorno a Sanremo e la vita lontano dai riflettori

Nel 2025, Rocco Hunt torna per la terza volta sul palco dell’Ariston con Mille volte ancora, una ballata che celebra il legame con la propria terra e la tradizione napoletana. Il testo, intriso di nostalgia e senso di appartenenza, racconta un amore che travalica il tempo e lo spazio, mantenendo vivo il filo con le proprie radici.

Sul fronte personale, il rapper è sposato con Ada e nel 2017 è diventato padre di Giovanni. Nonostante nel 2019 abbia attraversato un periodo difficile, arrivando a pensare di abbandonare la musica, la sua passione e il sostegno del pubblico lo hanno riportato in studio e sui palchi. Oggi, Rocco Hunt continua a essere un simbolo di resilienza e orgoglio per chi crede nei propri sogni.