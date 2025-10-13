Robbie Williams rinvia ‘BRITPOP’: “Non si compete con Taylor Swift”

Tra ironia e lucidità, Robbie Williams spiega il rinvio della pubblicazione del suo ultimo album BRITPOP del quale ha appena anticipato il quarto singolo.

Robbie Williams e il rinvio di BRITPOP

A metà settembre lo staff del cantante aveva parlato di banalmente riprogrammazione delle pubblicazioni. In realtà, secondo quanto ha raccontato Robbie Williams in un mini‑show celebrativo che si è tenuto a Londra, la motivazione sarebbe puramente competitiva: “Stiamo facendo finta che non sia per Taylor Swift, ma lo è fottutamente. Non puoi competere con un colosso del genere e quindi abbiamo deciso di rinviare…”

Il ragionamento di Robbie Williams, evidentemente consigliato dal suo staff di altissimo livello, è quello di centrare ancora una volta l’ingresso in classifica: uscire a ridosso della popstar americana – forte di edizioni multiple e strategie aggressive e in effetti prima in tutto il mondo, da Record negli Stati Uniti ma prima anche nel Regno Unito così come in Italia dove è entrata direttamente alla #1 – avrebbe reso arduo l’obiettivo di Robbo di conquistare la sua 16esima numero uno britannica, traguardo che lo proietterebbe oltre i Beatles nella storia degli artisti del Regno Unito.

La logica di calendario (e di mercato)

Robbie Williams svela un ping‑pong di date: “Ci siamo detti, quando esce lei? Ok, spariamolo la settimana dopo… no, escono altre versioni. Un’altra ancora? Forse escono anche gli Oasis, oddio… saranno in giro… rimandiamo, rimandiamo…”.

Conclusione: febbraio 2026 è periodo più scarico di big release, per lo meno nel Regno Unito. Certo non in Italia con la pubblicazione di Sanremo e di tutti i suoi singoli e album.

Dietro l’autoironia (“scusate se vi faccio aspettare”) c’è una lettura fredda di logica del mercato: le finestre pop sono sempre più eventizzate, misurarsi con la macchina Taylor Swift, capace di decine di varianti fisiche e digitali, significa perdere share retail, visibilità e conversione in vendite pure.

Il disco e l’attesa

BRITPOP è presentato come un ritorno d’autore a quasi un decennio dall’ultimo lavoro di inediti. Robbie Williams lo ha suonato per intero nello showcase londinese, accanto alla riproposizione del suo disco di debutto, ancora estremamente amato dai suoi fan. L’operazione ha avuto un sapore doppiamente nostalgico (titolo e immaginario), ma la gestione del timing guarda al presente: centrare i record prima di altri movimenti di mercato.

Il rinvio di Robbie Williams esplicita una realpolitik delle classifiche: la nuova economia del pop non è solo creatività e fanbase, ma ingegneria di calendario. Williams non nasconde la strategia e, anzi, la mette in scena: un gesto di trasparenza che dice molto su come, nel 2025, si competono i #1. Intanto il cantante ha annunciato quattro show in club storici per il lancio del disco e si parla di un nuovo tour per la prossima estate.