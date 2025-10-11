Robbie Williams annuncia il tour ‘Long 90s’: quattro date intime nel Regno Unito nel 2026

Decisione piuttosto curiosa di Robbie Williams che dopo concerti giganteschi in grandi arene e negli stadi ha annunciato il Long 90s Tour, una serie di concerti intimi che lo vedranno protagonista nel febbraio 2026.

Robbie Williams e il suo minitour

Le date coincidono con l’uscita del suo nuovo album Britpop, posticipato al 6 febbraio per motivi di programmazione. Il tour partirà dal Barrowlands Ballroom di Glasgow il 4 febbraio, proseguendo poi al Liverpool Olympia il 6, all’O2 Academy di Brixton l’8 e al Civic Hall di Wolverhampton il 9. Quattro appuntamenti che promettono di riportare il pubblico alle atmosfere della sua epoca d’oro, gli anni Novanta.

Si tratta di locali davvero molto rappresentativi della cultura pop britannica. Il Barrowland è una meravigliosa e vecchissima sala da bowling che venne riadattata il locale da ballo negli anni ’20 e ha ospitato moltissimi concerti di importanza storica. La stessa cosa vale per l’Oympia e la Brixton Academy o il Civic Hall che costituiscono sulla mappa della cultura musicale britannica un vero e proprio punto di riferimento.

Robbie Williams, il nuovo album Britpop

Britpop sarà il tredicesimo album solista di Williams, un lavoro che l’artista descrive come quello che avrebbe voluto realizzare “al culmine della mia fama negli anni Novanta”.

Il disco, dalle sonorità più grezze e chitarristiche, include collaborazioni con Tony Iommi dei Black Sabbath, Gaz Coombes dei Supergrass, Chris Martin dei Coldplay e l’ex compagno dei Take That Gary Barlow. Dopo i singoli Rocket, Spies e Human, è appena uscito anche Pretty Face, il quarto nuovo estratto che anticipa l’album.

Tra nostalgia e nuova energia

Williams ha presentato in anteprima alcuni brani del disco in un evento esclusivo per pochi intimi al Groucho Club di Londra, raccontando aneddoti e curiosità sul nuovo progetto. Il tour Long 90s rappresenta una celebrazione della sua epoca più iconica ma anche un ritorno a spazi più raccolti dopo anni di grandi stadi e festival.

I fan che preordineranno l’album dal sito ufficiale avranno accesso prioritario ai biglietti, disponibili dal 28 novembre. Ma si prevede che vista la limitata capienza delle location ogni data andrà esaurita in pochissimo tempo.

Un 2026 all’insegna del Britpop

Dopo il film Better Man e la docuserie Netflix sul suo percorso personale, Robbie Williams si prepara a un nuovo anno carico di musica e nostalgia: “C’è del ‘Brit’ e c’è del ‘pop’ ma soprattutto c’è voglia di divertirmi ancora con chi mi segue da sempre” reduce da una estate trionfale con il suo tour europeo che ha toccato come unica data italiana lo stadio di Trieste.

Le date del ‘Long 90s Tour

4 febbraio 2026: Barrowlands Ballroom, Glasgow

6 febbraio 2026: Liverpool Olympia, Liverpool

8 febbraio 2026: O2 Academy Brixton, Londra

9 febbraio 2026: Civic Hall, Wolverhampton