Taylor Swift regna anche nella classifica italiane: The Life of a Showgirl debutta al n.1

La popstar conquista la vetta della classifica FIMI degli album e dei vinili in Italia con The Life of a Showgirl, scalzando Olly ed Ernia; bene anche Renato Zero con L’orazero

Nella settimana della classifica musicale FIMI dal 3 al 9 ottobre Taylor Swift debutta direttamente al n.1 con The Life of a Showgirl scalzando dalla vetta Olly e il suo Tutta vita (sempre) e precedendo anche Ernia con Per soldi e per amore.

Classifica italiana, domina Taylor Swift

A ridosso del podio c’è Renato Zero con L’orazero, seguito dalla new entry di 22Simba con La cura. Un dato che conferma la trazione immediata del nuovo progetto di Taylor Swift, primo un po’ ovunque in un contesto internazionale in cui il titolo ha debuttato al vertice in Regno Unito, Stati Uniti e Australia, frantumando record di vendita e di streaming.

L’impatto di Taylor Swift si riflette anche nel segmento vinile, dove The Life of a Showgirl apre al n.1, davanti a L’orazero di Renato Zero e a Tutta vita (sempre) di Olly. Il vinile resta un termometro della fanbase più fidelizzata e, in questo caso, avvalora l’appeal trasversale del progetto: collezionisti e pubblico generalista spingono insieme il formato fisico.

La classifica dei singoli in Italia

Sul fronte singoli, la parte alta della classifica conferma la centralità del pop italiano contemporaneo, con Olly & Juli ed Ernia a occupare le prime posizioni grazie a un mix di airplay, streaming e contenuti social capaci di sedimentare nel tempo. In parallelo, alcune tracce del nuovo album di Taylor Swift fanno la loro comparsa nei piani alti dei digital store, segno di un ascolto “a brani” tipico dell’ecosistema streaming, ma in misura comunque inferiore rispetto a quanto accaduto all’estero.

Il contesto internazionale e l’onda lunga in Italia

Il debutto italiano si inserisce in uno scenario globale che vede The Life of a Showgirl stabilire nuovi parametri di velocità di vendita e penetrazione multi‑formato: dagli store digitali allo streaming, fino al vinile, dove il titolo ha registrato numeri da primato nelle prime 72 ore in UK e negli Stati Uniti.

L’eco mediatica internazionale – tra classifiche record, varianti fisiche e un’architettura di marketing orientata all’evento – genera un effetto volano anche sul mercato italiano, storicamente ricettivo alle grandi uscite pop. La spinta si riverbera pure sulle vendite dell’artista, con rientri e risalite anche di numerosi titoli precedenti che per osmosi riprendono quota.

La classifica degli album digitali in Italia

THE LIFE OF A SHOWGIRL — Taylor Swift TUTTA VITA (SEMPRE) — Olly PER SOLDI E PER AMORE — Ernia L’ORAZERO — Renato Zero LA CURA — 22Simba MET GALA — Sarah Toscano MATTIA — Rondodasosa SANTANA MONEY GANG — Sfera Ebbasta & Shiva KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) — Various Artists DIO LO SA – ATTO II — Geolier COMUNI MORTALI — Achille Lauro LOCURA — Lazza DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny LA BELLAVITA — Artie 5ive TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO — Kid Yugi HELLO WORLD — Pinguini Tattici Nucleari ULTIMO LIVE STADI 2024 — Ultimo NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE) — Alfa MEDITERRANEO — Bresh IL MIO LATO PEGGIORE — Luchè

La classifica dei singoli

QUESTA DOMENICA — Olly & Juli FELLINI — Ernia & Kid Yugi PER TE — Ernia COSÌ COSÌ — Olly & Juli BALORDA NOSTALGIA — Olly THE FATE OF OPHELIA — Taylor Swift FANCULO — 22Simba & Marracash BAM BAM — BANFY FEAT. SHERIDAN GOLDEN — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPOP DEMON HUNTERS CAST DEVASTANTE — Olly & Juli

La classifica di CD, vinili e musicassette