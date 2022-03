Periodo d’oro, a livello lavorativo, per Rkomi. Il cantante ha chiuso in bellezza il 2021 grazie al boom ottenuto dal suo ultimo disco, Taxi Driver, in grado di battere qualsiasi concorrenza e conquistare il primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti dell’anno. A febbraio, l’artista ha fatto il suo esordio sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Insuperabile“. Se il brano si è fermato al 17esimo gradino della classifica finale, nella chart Fimi si trova comunque al sesto posto, conferma del favore da parte del pubblico. E l’album “Taxi Driver” si conferma al numero 3. In queste ore, Rkomi ha anche annunciato il suo “Insuperabile Tour“.

In partenza dal 24 giugno, Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola, ma le novità non sono finite. Le prevendite per le nuove date saranno disponibili da mercoledì 2 marzo alle ore 18.00.

Clicca qui per acquistare i biglietti.

Il calendario è in aggiornamento. In attesa di ulteriori aggiunte e nuove sorprese (tra cui un imperdibile appuntamento milanese a giugno) ecco il calendario:

Ven 24/06 Firenze Viper Summer Fest

Sab 25/06 Genova Goa Boa

Gio 30/06 Torino Flowers Festival

Mar 05/07 Brescia Campo Marte

Ven 15/07 L’Aquila Pinewood Festival

Lun 18/07 Jesolo Lido (Ve), Suonica Festival @ Parco Pegaso

Sab 30/07 Roma Rock In Roma

Ven 05/08 Majano (Ud) Majano Festival Arena Concerti

Gio 11/08 Catania Villa Bellini

Ven 12/08 Acri (Cs) Anfiteatro

Dom 14/08 Gallipoli (Le) Sottosopra Fest @ Parco Gondar

Gio 18/08 Igea Marina (Rn) Beky Bay

Sab 27/08 Paestum (Sa) Suona Festival @ Clouds Arena

Dom 28/08 Servigliano (Fm) Nosound Fest

Rkomi ha anche collaborato, nelle ultime settimane, con Elisa nel brano “Quello che manca” nel nuovo disco di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare”, grazie alla collaborazione di “5 gocce“.