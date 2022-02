Elisa e Rkomi hanno inciso un brano, intitolato Quello che manca, e disponibile da mezzanotte. E’ imminente il rilascio della collaborazione tra due volti del Festival di Sanremo 2022, questa volta insieme, in un featuring che sarà incluso nel nuovo progetto di Elisa, “Ritorno al futuro/Back to the future”, disponibile dal prossimo 18 febbraio.

Ci siamo conosciuti grazie a “Blu”, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. “Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro. Quello che Manca, fuori domani a mezzanotte. 🤍❤️‍🔥

Queste le parole scelta da Elisa, via social, insieme ad uno scatto, per lanciare un pezzo promozionale del doppio disco che, ricordiamo, includerà brani in italiano e in inglese.

Elisa è reduce dal Festival di Sanremo 2022 dove si è classificata al secondo posto, dietro Mahmood e Blanco, con la ballad “O forse sei tu”, apprezzata da critica e pubblico. Lei stessa, in conferenza stampa, aveva sottolineato la gioia del riscontro ottenuto:

Sono molto contenta di come sono stata accolta io e la canzone. Venire a Sanremo era il palco più importante dove portare la nuova musica, non per la gara. Non amavo 21 anni fa… Sono venuta per lo stesso motivo, questa volta rappresenta più una grande possibilità per il lavoro nuovo. Da due anni ero chiusa in studio, portare il pezzo su questo palco era la più bella partenza a cui potevamo pensare con questo progetto. Emotivamente è molto forte questa settimana. Ho pensato molto alla canzone, qual era la cosa migliore da fare. Dopo mesi di riflessioni lunghe ho accettato di partecipare a Sanremo.

Sulla canzone in gara e sul disco aveva dichiarato: