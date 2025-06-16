Riuscite a capire chi sono? Qui appena 20enni, oggi dive assolute della musica italiana

Questa foto ritrae due delle protagonista della scena musicale italiana. Ecco chi sono e come sono diventate oggi.

Questa foto sta circolando in rete da tempo e ritrae due delle donne più amate della musica italiana. Voci potentissime e personalità incredibili che, con il tempo, hanno saputo fare la storia della discografia. Entrambe hanno alle spalle delle carriere di gran rispetto e numerose pubblicazioni, ancora oggi immortali e indelebili nei cuori delle persone. In questo scatto avevano solo 20 anni e ancora non sapevo chi sarebbero diventate. Il destino ha fatto il suo corso, anche se a metterci lo zampino sono stati soprattutto i loro talenti.

Chi sono le protagoniste dello scatto

Ornella Vanoni e Mina: sono proprio loro le due fanciulle che oggi, raggiunta l’età anziana, continuano ad essere ricordate come due “mostri sacri” della musica italiana. Mercoledì 11 giugno la prima ha anche conseguito una laurea ad Honorem presso l’Università La Statale di Milano, mentre la seconda continua a fare musica pur restando nell’anonimato.

Originaria di Milano e nata nel 1934, la Vanoni ha inizialmente studiato all’estero per diventare un’estetista. Quando è tornata in Italia, nel 1953, si è iscritta all’Accademia d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano dov’è diventata l’allieva di Giorgio Strehler. Nel 1956 ha debuttato come attrice nello spettacolo teatrale Sei personaggi in cerca d’autore, mentre l’anno successivo ha iniziato il suo percorso da cantante. Tra le sue canzoni più famose ci sono L’appuntamento, Domani è un altro giorno e Un sorriso dentro al pianto. Negli anni ’60 ha lavorato anche in tv partecipando a diversi programmi televisivi come Giardino d’inverno, Studio Uno e Senza rete.

Nel 1973 ha presentato il varietà L’appuntamento insieme a Walter Chiari, e nel 1979 ha condotto Due come noi affiancata da Pino Caruso. Tra i progetti più recenti c’è la partecipazione a Che Tempo Che Fa, di cui è volto fisso dal 2023. Mina non compare invece in pubblico da più di 40 anni, dato che il suo ultimo concerto risale all’anno 1978 a Viareggio, quando ha annullato tutti i concerti successivi a causa di una broncopolmonite virale. L’ultima volta in cui è apparsa in tv è stato invece nel 1974 durante il suo ultimo show tv Milleluci con Raffaella Carrà. Attualmente vive in Svizzera insieme al marito Eugenio Quaini, con cui si è sposata nel 2006 e con cui ha costruito una bellissima famiglia. I due sono anche diventati nonni di due nipotini, figli del loro primogenito Massimiliano. Due donne ma soprattutto due artiste che, in tutto questo tempo, hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte italiana.