La scaletta delle canzoni di Ghali a Napoli, concerto 12 novembre 2024

La scaletta e l’ordine delle canzoni di Ghali in concerto al Palapartenope di Napoli: orario, biglietti, come arrivare in auto e con i mezzi

Nuova tappa del tour di Ghali in programma stasera, 12 novembre 2024, al Palapartenope di Napoli. Uno show internazionale quello che Ghali porta sul palco: un progetto sfidante e una macchina produttiva monumentale (guidata dal Direttore Creativo Simone Ferrari per Balich Wonder Studio) che guarda fuori dall’Italia per giocare un campionato live tutto suo, di caratura global ed altissimo livello, accompagnando il pubblico in un viaggio in 30 brani nella storia musicale e nel vissuto di Ghali e portando il deserto all’interno dei palasport, con tanto di vere dune che l’artista percorre e plasma intorno a sé, calando lo spettatore in una dimensione immaginifica.

Dal surrealismo al realismo, dai toni sognanti a quelli più crudi: GHALI – LIVE 2024 è mélange di colori e sfumature, fusione di mondi diversi che vivono su uno stesso palco, riflettendo le mille anime di Ghali. Come tanti capitoli di un unico diario, nello show si alternano trascinanti momenti pop, attimi di pura magia, quando un’imponente cascata di sabbia precipita su Ghali sulle note di Wily Wily; squarci dark con forti prese di posizione -su tutti Ora d’aria, con una tempesta di vento che si abbatte sul podio dove Ghali tiene il suo comizio; un blocco urban per raccontare l’oggi con una prospettiva più trap e momenti di festa con la hit multiplatino Good Times -ma tutti sotto il comune denominatore dell’eleganza e della contemporaneità.

Sul finale anche spazio per due toccanti momenti di riflessione e raccoglimento, prima con Bayna (un quadro realisticamente crudo e drammatico, con il racconto per immagini dei soccorsi alle persone in movimento in mare aperto alle spalle di Ghali, che scende nel parterre per terminare l’esibizione in mezzo al pubblico) e poi con l’ultimo singolo Niente Panico a chiudere lo show, lanciando il suo messaggio di forza e resilienza in una dimensione intima ed essenziale. Prodotto da Vivo Concerti, GHALI – LIVE 2024 è uno spettacolo largo, che abbraccia il pubblico transgenerazionale di Ghali nella sua totalità. Per decodificare le diverse parti dello show, in soccorso allo spettatore arriva provvidenziale sul palco a più riprese l’extraterrestre Rich Ciolino, conquistando la scena con i suoi modi fanciulleschi e buffi fino a raggiungere Ghali sulla sanremese Casa Mia.

La scaletta delle canzoni di Ghali a Napoli, concerto 12 novembre 2024

Giù per terra

Ninna nanna

Walo

Paprika

Wily Wily

Ora d’aria

Habibi

Barcellona

Fortuna

Marijuana

Machiavelli

Paura e deliri a Milano

Ghetto superstar

Dende

Vida

Good Times

Boogieman

Bayna

Celine

Happy Days

22:22

Sensazione ultra

Ricchi dentro

Sempre me

Walla

Boulevard

Casa mia

Cara Italia

Niente Panico

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data di stasera: il live è sold out.

Come arrivare al Palapartenope di Napoli

Il Palapartenope si trova a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, in Via Corrado Barbagallo 115. Ecco le indicazioni per raggiungerlo sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto

Da Nord o Sud tramite l’autostrada A1 o A3:

Prendi la Tangenziale di Napoli e segui le indicazioni per Fuorigrotta.

Esci alla Uscita 10 – Fuorigrotta, poi segui le indicazioni per il Palapartenope.

Una volta usciti, prosegui per Via Cintia e poi verso Via Corrado Barbagallo. Nelle vicinanze trovi diversi parcheggi a pagamento, anche se possono riempirsi velocemente durante eventi importanti.

Dalla zona di Napoli centro:

Prosegui in direzione di Fuorigrotta seguendo le indicazioni per la Tangenziale e poi prendi l’uscita Fuorigrotta.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione Centrale di Napoli (Piazza Garibaldi):

Prendi la Linea 2 della metropolitana (direzione Pozzuoli) e scendi alla stazione Campi Flegrei o Cavalleggeri Aosta.

Da qui, il Palapartenope è raggiungibile a piedi in circa 10-15 minuti.

Dall’Aeroporto di Napoli (Capodichino):

Prendi il bus navetta Alibus fino alla Stazione Centrale.

Dalla Stazione Centrale, prendi la Linea 2 della metropolitana fino alla fermata Campi Flegrei o Cavalleggeri Aosta.