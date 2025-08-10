Rhove, al secolo Samuel Roveda, è nato a Rho nel 2001, quindi ora ha 25 anni. Il rapper ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019, con un primo EP Sei stelle, che però è stato rimosso, come rivela Wikipedia.Il primo brano che sale le classifiche risale al 2020, Blanc Orange (Nanana), ma è con

Rhove, chi è il rapper di “Shakerando” e “La Province”. Età, studi, fidanzata, incidente al mare, tutto su di lui

Rhove, al secolo Samuel Roveda, è nato a Rho nel 2001, quindi ora ha 25 anni. Il rapper ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019, con un primo EP Sei stelle, che però è stato rimosso, come rivela Wikipedia.

Il primo brano che sale le classifiche risale al 2020, Blanc Orange (Nanana), ma è con Shakerando del 2021 che il giovane rapper trova la sua strada. Il pezzo ottiene il top delle classifiche per 7 settimane di fila.

Oltre al successo nel mercato della musica digitale, il pezzo ottiene il disco di platino. Arrivano anche 3 dischi d’oro per La zone, La province #1 e Cancelo. Un successo tira l’altro per Thove, che sembra inarrestabile.

La sua ascesa è senza fine, con la partecipazione ai festival musicali più importanti dell’estate. Il 2023 è l’anno di Pelé, mentre il 2024 è quello di Popolari, che è il primo registrato in studio. Cosa sappiamo su di lui?

Curiosità su Rhove

Rhove non ha completato gli studi, ma ha frequentato due licei diversi. Ha una grande passione per il surf. Per qualche anno ha lavorato come idraulico e in una catena di organizzazione di eventi prima di arrivare al successo.

Ha due account social, uno Instagram e uno TikTok, entrambi molto seguiti. Rispetto al mondo del rap, i messaggi presenti nelle sue canzoni sono positivi. Non mancano riferimenti al mondo del calcio, come avviene per Pelé e Cancelo. Quali sono le ultime notizie sul rapper del Nord Italia?

Cosa è successo

Il rapper non fornisce informazioni sulla sua vita privata ed è molto riservato. Lo si sente nominare per la sua musica più che per eventuali fidanzate, anche se il gossip potrebbe ventilare qua e là dei nomi di tanto in tanto. Nel 2024 ilsussidiario.net faceva riferimento a una certa Laura, ma senza poter dare altre indicazioni. Il nome di Rhove è un omaggio alla sua città, Rho. Stando a quanto riportato in un post pubblicato sul profilo Instagram @viveredirap.it lo scorso 8 agosto, Rhove ha subito un incidente. Durante una giornata al mare, il ragazzo si è tuffato e la situazione è degerata.

Un timpano sarebbe stato perforato per sempre. L’artista ha mostrato la situazione anche sul suo profilo Instagram, per informare i fan su quanto stava accadendo. L’artista si rimetterà presto, ma di certo questo incidente non ci voleva. I fan non hanno mancato di mostrare il loro affetto con i commenti sui social. Continua a seguirci per scoprire tutte le novità sugli artisti rap del momento!