E’ uscito ZeroSettanta Volume Uno, l’ultimo capitolo di un viaggio durato tre mesi –ognuno accompagnato dal rilascio di un disco di inediti– per festeggiare i 70 anni di Renato Zero.

Queste le parole del cantautore nell’annunciare il suo ultimo capitolo di questo cofanetto. E l’entusiasmo del cantautore è evidente, ricco di orgoglio per il suo lavoro e per la nuova musica creata:

“Sono felice di fare questo lavoro e di mantenere questo assetto coinvolgente nei confronti miei e della musica. Noi abbiamo sfidato rischi, sfidato queste possibilità e ribadiamo il concetto verso un’onesta professionale che mi riconosco e che mi aspettavo di trovare a 70 anni. Ho fatto un pochino da calamita perché venissero fuori queste problematiche, un po’ specchietto per le allodole. Non è stato sofferenza. Dirò che questo lavorare sul fronte mi ha consentito di sperimentare le mie capacità e mantenere un atteggiamento di grande impegno. Di efficacia nel voler difendere l’identità e mantenere acceso questo aspetto verso le minoranze e figure umane che devono far parte di questo universo. Una certa assiduità nella produzione me la riconosco, ho fatto sempre il mio dovere con dei lavori che abbiano mantenuto questa coerenza e filo conduttore verso questo percorso che ha rappresentato la volontà di un artista di non allontanarsi dall’impegno e dalla responsabilità che dobbiamo sostenere”

