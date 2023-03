Continua il successo del tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” con protagonista Renato Zero, questa sera in concerto a Mantova al Grana Padano Arena. Dopo Firenze, Conegliano e Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma si preparano ad ospitare l’imperdibile “sfida in musica” tra i due eterni contendenti Renato & Zero, con numerose repliche nelle più importanti città e la nuova data nella sua Roma a chiudere il cerchio. Sulle note degli iconici brani che hanno segnato intere generazioni, Renato Zero riabbraccerà una volta in più il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, portando sul palco tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. A seguire potete leggere la scaletta del concerto di questa sera a Mantova.

Renato Zero a Mantova, biglietti

La scaletta del concerto a Mantova, 21 marzo 2023

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Grana Padano Arena, Mantova, come arrivare al concerto di Renato Zero con i mezzi e in auto

Come riportato da Ticketone, ecco come arrivare alla Grana Padano Arena di Mantova.

In autobus

Linea 6. Scendere alle fermate Boccabusa- Centro Commeriale o Boma Boccabusa.

Dalla Stazione F.S. al Palabam: Linea 6.

In treno

La stazione centrale di Mantova è collegata a tutte le principali stazioni del Nord Italia attraverso le linee ferroviarie:

Milano – Cremona Mantova

Mantova – Suzzara Ferrara

Pavia – Mantova – Monselice Padova Verona – Mantova Modena

Bolzano – Lecce (intercity)

Verona – Napoli (intercity)

Dalla stazione prendere poi l’autobus linea 4

In auto

Dalla autostrada A22, uscire a Mantova Nord. Alla prima rotonda girare a destra. Dopo 300 metri circa svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Mantova Centro. Dopo qualche chilometro sulla destra è visibile un complesso di costruzioni in vetro e cemento, dietro il quale è situato il Palabam. All’incrocio girare a destra.

Parcheggio privato1.200 mq

Nell’area commerciale circostante c’è a disposizione un altro parcheggio di 30.000 mq