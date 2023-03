Seconda data a Torino per Renato Zero stasera, 18 marzo 2023, al Pala Alpitour. Il cantautore è attualmente impegnato con il tour “Zero a Zero – Una sfida in musica” con le varie anime e sfumature dell’artista pronto ad incantare e intrattenere il pubblico presente in sala con alcune delle canzoni più note e amate della sua carriera. Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro appuntamenti sold out e lo show da tutto esaurito a Conegliano, seguito dalla prima tappa a Torino, il cantante ha annunciato una nuova data nella Capitale, in programma giovedì 4 maggio 2023 al Palazzo dello Sport, dove diventano cinque gli appuntamenti romani del tour nei palasport – prodotta da Tattica – che sta inanellando sold out su sold out.

Torino? L’ho sempre percepita come una città vera in virtù delle sue radici operaie, ha dato tanto al paese in termini di posti di lavoro. Il ricordo più bello è legato al periodo in cui giravo l’Italia con la carovana di Zerolandia, arrivavamo al mattino all’alba in piazza d’Armi e in mezza giornata il nostro tendone si ergeva in mezzo al parco

Queste le parole rilasciate alla vigilia dell’arrivo nel capoluogo piemontese.

Renato Zero, Torino, 18 marzo 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Renato Zero a Torino, sabato 18 marzo 2023. Si parte dagli 84,80 della Platea C fino ai 90,10 euro del I Anello Numerato Gold e della Platea B. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Renato Zero, Torino, 18 marzo 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Renato Zero a Torino, sabato 18 marzo 2023, inizierà alle 21.

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Zero a Zero – Una sfida in musica, il calendario del tour

21 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena SOLD OUT

22 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena SOLD OUT

25 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena SOLD OUT

26 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

7 aprile 2023 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

12 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

15 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

18 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum SOLD OUT

19 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum SOLD OUT

22 aprile 2023 – Eboli @ Palasele SOLD OUT

23 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

28 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

29 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

30 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

3 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

4 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport NUOVA DATA