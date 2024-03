Secondo appuntamento con Renato Zero in concerto al Palazzo dello Sport a Roma: la scaletta delle canzoni, orario e biglietti

‘Autoritratto’, secondo concerto a Roma per Renato Zero: la scaletta delle canzoni, orario e biglietti disponibili

Seconda data a Roma giovedì 14 marzo 2024 per Autoritratto, la serie di concerti evento di Renato Zero, partiti da Firenze e -dopo Roma- in programma a Bari e Napoli a giugno. Il cantautore ha pubblicato, a dicembre 2023, il suo nuovo disco, “Autoritratto”, annunciando poi le date nella sua città di origine e nella suo secondo luogo d’adozione, Firenze. Parlando dell’album ha dichiarato:

“Il silenzio, di questi tempi è sconsigliabile un po’ per tutti. Io non ho mai fatto nulla per incoraggiarlo. La mia produzione artistica, così tangibile, ne è la prova! Certo, ci vogliono argomentazioni valide, del buon materiale e tanta sana determinazione per sconfiggere “la pericolosa quiete della nullatenenza”. Le mie modeste opere mi hanno sfamato. È stato un coraggio irrefrenabile e perpetuo a conferirmi una salute artistica e psicofisica, senza la quale non avrei più visto l’alba… Grazie anche alla nutrita schiera di complici che si sono prodigati per rendere questa, apparentemente impossibile, impresa una piacevolissima ed avvincente traversata. Gente che fa musica come me, che parla la mia stessa lingua, che dispensa emozioni e favorisce incontri e relazioni benefiche”

Concerto 14 marzo 2024, Renato Zero a Roma: la scaletta delle canzoni

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

La ferita

Figli della guerra

Ufficio reclami

Fantasia

Sciopero

Figaro

Il grande mare

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

Il cielo

I migliori anni della nostra vita

Questa la scaletta del concerto di Renato Zero a Roma. Il live inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Renato Zero al Palazzo dello Sport a Roma

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Renato Zero a Roma, giovedì 14 marzo 2024. Il prezzo parte da 47,70 euro per Terzo anello laterale numerato (scarsa visibilità) fino ai 95.40 euro per la Platea Numerata A. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Video del concerto di Renato Zero di mercoledì 13 marzo 2024

Ecco alcuni video del concerto di Renato Zero a Roma, nella prima data di mercoledì 13 marzo.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.