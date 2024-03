Terza data al Mandela Forum di Firenze per Renato Zero in concerto martedì 5 marzo 2024: la scaletta delle canzoni e info biglietti

Terzo appuntamento martedì 5 marzo 2024 con Renato Zero in concerto al Mandela Forum a Firenze. Continua il tour del cantautore romano che ha annunciato, mesi fa, date a Firenze e Roma per i suoi live, a sostegno dell’ultimo disco, “Autoritratto”. Oltre 30 brani in scaletta, tra grandi classici e perle rare, e più di tre ore di show, inframezzate da video, visual, e un medley dance per far ballare il pubblico di un Nelson Mandela Forum gremitissimo: è così che ha debuttato a Firenze “Autoritratto – I concerti evento”, la nuova avventura live di Renato Zero prodotta da Tattica.

Ai 14 appuntamenti in programma per tutto il mese di marzo nei palasport di Firenze e Roma, che macinano sold out su sold out, si aggiungono ora due nuove imperdibili date estive, in 2 delle più suggestive venue outdoor del Sud Italia: il 14 giugno all’Arena della Vittoria di Bari e il 21 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, con biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 7 marzo su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I concerti in programma sono l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album AUTORITRATTO, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e subito balzato ai vertici delle classifiche FIMI/GfK: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

La scaletta del concerto di Renato Zero a Firenze, martedì 5 marzo 2024

Ecco la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani per Renato Zero in concerto martedì 5 marzo 2024. Il live inizierà alle 21.

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Biglietti del concerto di Renato Zero a Firenze, martedì 5 marzo 2024

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze in programma martedì 5 marzo 2024. Il prezzo è di 84.80 euro per il terzo settore (intero) e di 90,10 per il secondo settore (intero). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.